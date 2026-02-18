Fortalece Coahuila lazos con Canadá; se reúne Manolo con ministro de Comercio y embajador

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, se reunió con el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, y con el embajador de ese país en México, Cameron MacKay, con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales y trazar una agenda de trabajo para continuar generando empleo en Coahuila.

El encuentro se dio en la planta Magna Estampados, que es de origen canadiense, donde los funcionarios recorrieron las instalaciones y saludaron a los trabajadores de la compañía automotriz.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscal de Coahuila designa a Everardo Lazo como delegado en la Región Centro-Desierto

“Reafirmamos el compromiso con esta gran alianza comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, convencidos de que el trabajo en equipo nos permite crecer con rumbo y competitividad”, señaló Jiménez Salinas sobre el encuentro.

El mandatario estatal explicó a los presentes las fortalezas del estado que, dijo, es un aliado de todos los que quieran invertir, trabajar o emprender, pues aseguró que en su administración se ha consolidado un esquema basado en seguridad, certeza jurídica, infraestructura moderna y paz laboral.

Destacó que Canadá es un socio estratégico para Coahuila, presente con inversiones en el sector automotriz y de autopartes.

“Estamos listos para seguir fortaleciendo esta relación en inversión, innovación, cadenas de suministro, desarrollo de proveedores y formación técnica especializada”, mencionó.

La empresa Magna opera actualmente 10 plantas en Coahuila, empleando a más de 15 mil trabajadores y, entre 2024 y 2026, ha invertido tres mil 579 millones de pesos, creando 754 empleos en Estampados Magna, Magna Powertrain y Magna Assembly Systems.

En esta reunión estuvieron presentes, además, Blas Flores González. jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Luis Olivares Martínez, secretario de Economía; Dex Battista, director de Asuntos Gubernamentales Globales, Magna International; Arturo Barboza, gerente general, Estampados: además de funcionarios canadienses, directivos y líderes de diferentes áreas de Magna.