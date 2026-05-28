Fortalece Coahuila lazos educativos, culturales y económicos con Francia

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión con la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, con quien firmó un acuerdo para fortalecer la enseñanza del idioma francés en las escuelas Normales del estado y luego extenderlo a otras instituciones.

Jiménez Salinas recibió en Palacio de Gobierno a la embajadora francesa y señaló que continuará pugnando para fortalecer los lazos de cooperación.

“Seguimos fortaleciendo los lazos de cooperación internacional para generar más oportunidades para nuestra gente. Nos reunimos con la Embajadora de Francia en México, Delphine Borione, con quien impulsamos la cooperación económica y educativa entre este país europeo y nuestro Estado. Firmamos un acuerdo de colaboración para el fortalecimiento de la enseñanza del idioma francés en las Normales del estado, para después desdoblarlo a las escuelas de Coahuila”, dijo el mandatario estatal.

Agregó que la educación es una de las principales herramientas para impulsar el desarrollo de niños y jóvenes, por lo que se continuará dedicando tiempo, planes y recursos al tema educativo y sumar acuerdos y alianzas para mejorar el nivel en la materia.

“Coahuila está inmerso en una dinámica internacional; aquí conviven empresas americanas, europeas, asiáticas y canadienses, por eso a nuestros estudiantes les interesa mucho aprender diferentes idiomas”, comentó.

La diplomática francesa, por su parte, reconoció el dinamismo y la visión internacional de Coahuila, así como el interés en fortalecer la cooperación educativa, cultural y económica con Francia.

Dijo que la relación entre México y Francia vive un momento importante, por lo que se debe seguir fortaleciendo. Agregó que hay interés de empresas francesas por invertir en la región y fortalecer intercambios académicos y culturales.

Indicó que este acuerdo académico y lingüístico abrirá nuevas oportunidades para las y los jóvenes de Coahuila, porque aprender otro idioma siempre representa una gran diferencia y amplía las oportunidades profesionales, educativas y culturales.

El convenio fortalece la estrategia educativa impulsada por el Gobierno del Estado, particularmente en el eje de educación global, orientado a desarrollar habilidades de colaboración internacional y convivencia intercultural entre las y los estudiantes.

Se ampliará la enseñanza del idioma francés a las escuelas normales de Coahuila, sumándose a la cobertura ya existente en inglés, además de acercar este aprendizaje a niñas y niños de escuelas anexas. Asimismo, se impulsarán intercambios y estancias académicas en Francia para docentes y estudiantes, fortaleciendo su formación profesional y abriendo nuevas oportunidades de desarrollo educativo y cultural.

En el encuentro participaron, por parte del Gobierno del Estado, Emanuel José de Jesús Garza Fishburn, secretario de Educación; Luis Eduardo Olivares Martínez, secretario de Economía; Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura; Sofía Delgadillo Díaz, titular de Pro Coahuila; Edna Edith Castro González, directora de Relaciones Estratégicas de la Representación del Gobierno en Ciudad de México; Saúl Noguerón Contreras, subsecretario de Educación Superior; y Rubén Barragán Páramo, coordinador general de Educación Normal y Actualización Docente.

Por parte de la delegación francesa asistieron Pierre Raynaud, cónsul general de Francia en Monterrey; Héloïse Thieulin, agregada de Cooperación Educativa; y José Manuel Blanco, agregado de Cooperación Cultural.