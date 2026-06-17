Fortalece Ramos Arizpe atención médica; exige apoyo de Conagua y combate tiraderos clandestinos

Gutiérrez Merino precisó que estos centros de salud atienden a cerca de 10 mil personas cada uno, garantizando el abasto permanente de insumos básicos frente a las carencias del sistema federal.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino , informó que las dos clínicas municipales de salud operan actualmente al 80 por ciento de su capacidad en las colonias Manantiales y Analco. Con una inversión mensual aproximada de entre 500 y 600 pesos por paciente, el programa médico beneficia a 16 mil ciudadanos adscritos mediante consultas, medicamentos y análisis gratuitos.

“Todos los medicamentos de la tabla genérica los estamos entregando completamente sin costo, de mucha ayuda para la población; medicamentos que a veces no hay en el Seguro Social”, afirmó.

El mandatario municipal señaló que alrededor del 30 por ciento de los usuarios recurre a estas clínicas para obtener fármacos que les fueron negados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Asimismo, destacó que la atención médica incluye servicios complementarios como consultas, medicamentos, análisis clínicos, lentes, estudios audiovisuales y atención dental, todos sin costo para los beneficiarios.

En materia de infraestructura pluvial, el edil expuso la problemática de inundaciones que afecta directamente a los habitantes del sector Analco. Ante ello, confirmó que el municipio formalizó una solicitud ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debido al riesgo de desbordamiento del arroyo que cruza la zona.

El alcalde lamentó la falta de presupuesto federal para intervenir en este cauce, cuya jurisdicción corresponde al Gobierno de México.

“La respuesta de Conagua fue que no tienen recursos, pero nosotros hemos estado pagando puntualmente lo que nos corresponde; creo que merecemos un trato digno”, aseveró.

Para mitigar riesgos inmediatos en las viviendas cercanas, la administración municipal realiza obras preventivas con recursos propios en diversas calles del sector. Gutiérrez Merino adelantó que se construirán topes y bordos elevados, además de colocar material pétreo para reducir la erosión provocada por las corrientes de agua.

Por otra parte, el munícipe destacó la continuidad operativa de las distintas divisiones policiales, entre ellas la Policía Ambiental, Industrial, Rosa y la corporación preventiva tradicional. Durante la jornada de lluvias registrada el pasado lunes, elementos municipales detuvieron en flagrancia a personas que utilizaban vehículos particulares para desechar muebles en zonas prohibidas.

“El lunes que llovió detuvimos a dos personas con dos camionetas que abandonaban muebles; los vecinos nos enviaron fotografías, se identificaron las placas y se hicieron acreedores a una multa”, detalló.

El funcionario agregó que en lo que va del año se ha logrado la detención de más de 10 personas por este tipo de conductas.

Finalmente, Tomás Gutiérrez recordó que continúa vigente el programa de recompensas ciudadanas de 5 mil pesos para combatir los tiraderos clandestinos de escombro y basura. Las denuncias deben estar respaldadas con fotografías de los infractores o de las placas de sus vehículos, lo que permite al Ayuntamiento aplicar sanciones económicas equivalentes al doble de la recompensa otorgada.