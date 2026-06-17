Carbonífera: Dictan sentencia por accidente en la carretera 57; ordenan reparación del daño

El responsable fue sentenciado a cinco años y nueve meses de prisión. Además, deberá cubrir la reparación del daño a favor de las víctimas, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Erick Jassiel “N” por el delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas, tras el accidente ocurrido el 6 de mayo de 2023 sobre la carretera federal 57, en el tramo Nueva Rosita-Allende, donde perdieron la vida cuatro personas.

Las personas fallecidas fueron identificadas como María “N”, Sergio “N”, Leonor “N” y un menor de nueve años de edad de iniciales I.G.H.C. El fallo fue emitido al concluir el juicio oral, luego de que el Ministerio Público acreditó la responsabilidad del ahora sentenciado.

Fernández Montañez explicó que el caso fue supervisado por el delegado regional de la Carbonífera, Diego Garduño. Destacó que durante el proceso, los agentes del Ministerio Público, en coordinación con Servicios Periciales y la Agencia de Investigación Criminal, presentaron las pruebas y argumentos jurídicos que permitieron al órgano jurisdiccional dictar la sentencia condenatoria.

El Fiscal General señaló que esta resolución fortalece el Estado de Derecho y garantiza que los delitos no queden impunes, además de brindar acceso a la justicia y a la reparación del daño para las víctimas.

Finalmente, reiteró que la Fiscalía de Coahuila mantiene el compromiso de trabajar con legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, bajo la política de Cero Impunidad para quienes cometan algún delito en la entidad.