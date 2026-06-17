Carbonífera: Dictan sentencia por accidente en la carretera 57; ordenan reparación del daño

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Coahuila
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    Carbonífera: Dictan sentencia por accidente en la carretera 57; ordenan reparación del daño
    El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que el responsable del accidente ocurrido en mayo de 2023 sobre la carretera federal 57 fue sentenciado a más de cinco años de prisión, además de la reparación del daño. LIDIET MEXICANO

Erick Jassiel “N” fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión por homicidio culposo agravado tras el percance ocurrido en mayo de 2023, donde murieron cuatro personas

La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Erick Jassiel “N” por el delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas, tras el accidente ocurrido el 6 de mayo de 2023 sobre la carretera federal 57, en el tramo Nueva Rosita-Allende, donde perdieron la vida cuatro personas.

El responsable fue sentenciado a cinco años y nueve meses de prisión. Además, deberá cubrir la reparación del daño a favor de las víctimas, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

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Las personas fallecidas fueron identificadas como María “N”, Sergio “N”, Leonor “N” y un menor de nueve años de edad de iniciales I.G.H.C. El fallo fue emitido al concluir el juicio oral, luego de que el Ministerio Público acreditó la responsabilidad del ahora sentenciado.

Fernández Montañez explicó que el caso fue supervisado por el delegado regional de la Carbonífera, Diego Garduño. Destacó que durante el proceso, los agentes del Ministerio Público, en coordinación con Servicios Periciales y la Agencia de Investigación Criminal, presentaron las pruebas y argumentos jurídicos que permitieron al órgano jurisdiccional dictar la sentencia condenatoria.

El Fiscal General señaló que esta resolución fortalece el Estado de Derecho y garantiza que los delitos no queden impunes, además de brindar acceso a la justicia y a la reparación del daño para las víctimas.

Finalmente, reiteró que la Fiscalía de Coahuila mantiene el compromiso de trabajar con legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, bajo la política de Cero Impunidad para quienes cometan algún delito en la entidad.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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