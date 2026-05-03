Fortalece Ramos Arizpe limpieza urbana con participación ciudadana y atención oportuna

RAMOS ARIZPE, COAH.- La coordinación entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal continúa generando resultados concretos en materia de limpieza urbana en Ramos Arizpe, donde la participación activa de la población, aunada al fortalecimiento de los servicios públicos, ha permitido atender de manera oportuna diversos reportes en colonias y sectores de la ciudad. Como parte de esta estrategia integral, se han implementado espacios destinados para la disposición de residuos especiales, se ha incrementado el número de unidades de recolección y limpieza, y se han puesto en marcha herramientas de atención ciudadana como el chatbot “Ramos Atiende”, disponible a través de WhatsApp, lo que ha contribuido a agilizar la respuesta ante las necesidades de la población.

En este contexto, brigadas del área de Servicios Primarios realizaron labores en distintos puntos del municipio, llevando a cabo acciones de limpieza general, retiro de basura acumulada, deshierbe, recolección de escombro y descacharrización de espacios públicos. Entre los sectores atendidos destacan Manantiales del Valle, en vialidades como Río Misisipi, San Juan y Río Balsas; así como las colonias Mirador, Valle Poniente y Analco, donde se dio seguimiento a trabajos de limpieza en la calle Moctezuma. De igual manera, se intervinieron zonas como La Estación, Haciendas III, Revolución, Portal Diamante y Parajes de los Pinos, atendiendo puntos específicos con acumulación de residuos y mejorando significativamente las condiciones de imagen urbana y salubridad.

Al respecto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que estos avances son reflejo de una nueva dinámica de colaboración entre sociedad y gobierno, basada en la corresponsabilidad. “Hoy Ramos Arizpe está demostrando que cuando la gente participa y nosotros respondemos con más equipo, más herramientas y mejor organización, los resultados se ven en las calles. Este es un esfuerzo compartido: nosotros reforzamos el servicio, y la ciudadanía nos ayuda reportando y haciendo buen uso de los espacios para disposición de residuos”, expresó el edil. Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener una ciudad más limpia, ordenada y con mejores condiciones de vida para sus habitantes, mediante un modelo de trabajo coordinado y eficiente.

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