Un nuevo comienzo: nace el primer bebé del año en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El primer nacimiento de este 2026 en Piedras Negras se registró durante la madrugada en el Hospital General “Salvador Chavarría”, donde un bebé niño llegó al mundo a las 03:54 horas, marcando simbólicamente el inicio del año para una nueva familia nigropetense.

El recién nacido pesó 3 kilos con 22 gramos y midió 46 centímetros. De acuerdo con el personal médico del hospital, tanto el menor como su madre, Keila Angeline, se encuentran en buen estado de salud tras un parto fisiológico sin complicaciones.

