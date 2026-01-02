Un nuevo comienzo: nace el primer bebé del año en Piedras Negras

    El recién nacido fue recibido con obsequios y felicitaciones por parte del municipio. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El nacimiento se registró en el Hospital General ‘Salvador Chavarría’ durante la madrugada del 1 de enero

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El primer nacimiento de este 2026 en Piedras Negras se registró durante la madrugada en el Hospital General “Salvador Chavarría”, donde un bebé niño llegó al mundo a las 03:54 horas, marcando simbólicamente el inicio del año para una nueva familia nigropetense.

El recién nacido pesó 3 kilos con 22 gramos y midió 46 centímetros. De acuerdo con el personal médico del hospital, tanto el menor como su madre, Keila Angeline, se encuentran en buen estado de salud tras un parto fisiológico sin complicaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia Piedras Negras 2026 con obra pública en Colinas; calle Nogal será intervenida

$!El alumbramiento se registró en las primeras horas del 1 de enero.
El alumbramiento se registró en las primeras horas del 1 de enero. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Con motivo de este acontecimiento, el alcalde Jacobo Rodríguez hizo llegar sus felicitaciones a la familia, deseándoles bienestar, salud y un futuro lleno de oportunidades para el nuevo integrante.

En representación del Gobierno Municipal, la directora general de Bienestar Municipal, Mayra Ruby Rangel, y la directora general del DIF Municipal, Sonia Anel Pérez, acudieron al hospital para felicitar personalmente a la madre y darle la bienvenida al primer bebé niño nacido en 2026.

Durante el encuentro, entregaron una canasta con artículos básicos para el cuidado del recién nacido y compartieron mensajes de apoyo y acompañamiento.

$!La entrega de apoyos se realizó directamente en el área hospitalaria.
La entrega de apoyos se realizó directamente en el área hospitalaria. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Autoridades municipales destacaron que este tipo de gestos buscan reforzar la cercanía con las familias y reconocer los momentos que marcan el inicio de nuevas historias en la comunidad.

