Frente frío 2 amenaza a Coahuila con lluvias intensas y posibles torbellinos

Asimismo, se prevén condiciones para la posible formación de torbellinos en zonas del norte del Estado, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y atender las recomendaciones de las autoridades.

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 2, en interacción con otros sistemas atmosféricos, favorecerá lluvias de fuertes a muy fuertes en Coahuila , acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En cuanto al viento, se pronostican rachas fuertes que podrían provocar la caída de ramas, árboles, anuncios publicitarios y otros objetos susceptibles de ser desplazados, además de incrementar el riesgo de accidentes.

Las lluvias podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos y reducción de la visibilidad en caminos y carreteras.

COORDINACIÓN Y VIGILANCIA PERMANENTE

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y coordinación con las unidades municipales de Protección Civil, a fin de dar seguimiento a la evolución de los sistemas atmosféricos y fortalecer las acciones preventivas para salvaguardar a la población.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ante estas condiciones meteorológicas, se exhorta a la ciudadanía a:

⊙ Evitar cruzar ríos, arroyos, vados y calles inundadas.

⊙ No intentar atravesar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

⊙ Asegurar láminas, lonas, muebles y objetos que puedan desprenderse o ser desplazados por las rachas de viento.

⊙ Durante las tormentas eléctricas, resguardarse en un lugar seguro y evitar permanecer bajo árboles o cerca de estructuras inestables.

⊙ En caso de observar la formación de un torbellino, resguardarse de inmediato en una construcción sólida, alejarse de ventanas y permanecer en la parte más baja y protegida del inmueble.

⊙ Conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos.

⊙ Mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la Subsecretaría de Protección Civil y las autoridades municipales.

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, reitera el llamado a la población a mantenerse informada y atender las indicaciones de las autoridades.

En caso de emergencia, llamar al 911.