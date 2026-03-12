Frontera entrega la Presea ‘Ing. Melquiades Ballesteros’ a ciudadanos destacados en su 133 aniversario
Durante una Sesión Solemne de Cabildo por el 133 aniversario de Ciudad Frontera, el Ayuntamiento entregó la Presea “Ing. Melquiades Ballesteros” a cinco ciudadanos destacados
FRONTERA, COAH.- En el marco del 133 aniversario de la fundación de Ciudad Frontera, el Gobierno Municipal encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú llevó a cabo una Sesión Solemne de Cabildo para la entrega de la Presea “Ing. Melquiades Ballesteros”, la máxima distinción que otorga el municipio a ciudadanos cuya trayectoria ha contribuido al desarrollo social, cultural y educativo de la comunidad.
La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó la ceremonia realizada en la Sala de Cabildo, acompañada por el secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán, así como síndicos y regidores, quienes participaron en este acto solemne en el que se reconoció a cinco fronterenses por su destacada aportación en distintos ámbitos.
Durante el evento se otorgó el Mérito Educativo al profesor Jorge Eduardo Rodríguez González; el Mérito Deportivo a Horacio Alejandro Zertuche Farías y Tomás García Almazán; el Mérito Cultural a la ingeniera Wendy Lizbeth Ceniceros Campos; y el Mérito en Trabajo Social y Comunitario al doctor Omar Valdez Arreguín, quienes han destacado por su disciplina, dedicación y compromiso con la comunidad.
La ceremonia inició con honores a la Bandera y la entonación de los himnos Nacional y Coahuilense, en un ambiente de respeto a los valores cívicos que forman parte de la identidad del municipio.
En su mensaje, la alcaldesa señaló que esta presea honra el legado del ingeniero Melquiades Ballesteros, figura que dejó una importante huella en la historia de Ciudad Frontera, y destacó que reconocer a quienes contribuyen al desarrollo del municipio fortalece la identidad cívica.
“Hoy celebramos trayectorias que reflejan esfuerzo, talento y vocación de servicio. Este reconocimiento nos recuerda que el crecimiento de Frontera se construye con el trabajo y la participación de su gente”, expresó.
Finalmente, Sara Irma Pérez Cantú felicitó a las y los galardonados, al destacar que sus acciones representan un ejemplo para la comunidad y contribuyen a preservar el orgullo y la historia de Ciudad Frontera.