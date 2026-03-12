Frontera entrega la Presea ‘Ing. Melquiades Ballesteros’ a ciudadanos destacados en su 133 aniversario

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 12 marzo 2026
    Frontera entrega la Presea ‘Ing. Melquiades Ballesteros’ a ciudadanos destacados en su 133 aniversario
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó la Sesión Solemne de Cabildo en la que se entregó la Presea “Ing. Melquiades Ballesteros” a ciudadanos destacados de Ciudad Frontera. LIDIET MEXICANO

Durante una Sesión Solemne de Cabildo por el 133 aniversario de Ciudad Frontera, el Ayuntamiento entregó la Presea “Ing. Melquiades Ballesteros” a cinco ciudadanos destacados

FRONTERA, COAH.- En el marco del 133 aniversario de la fundación de Ciudad Frontera, el Gobierno Municipal encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú llevó a cabo una Sesión Solemne de Cabildo para la entrega de la Presea “Ing. Melquiades Ballesteros”, la máxima distinción que otorga el municipio a ciudadanos cuya trayectoria ha contribuido al desarrollo social, cultural y educativo de la comunidad.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó la ceremonia realizada en la Sala de Cabildo, acompañada por el secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán, así como síndicos y regidores, quienes participaron en este acto solemne en el que se reconoció a cinco fronterenses por su destacada aportación en distintos ámbitos.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan posible caso de rickettsia en menor de Torreón; se esperan resultados en cuatro días

Durante el evento se otorgó el Mérito Educativo al profesor Jorge Eduardo Rodríguez González; el Mérito Deportivo a Horacio Alejandro Zertuche Farías y Tomás García Almazán; el Mérito Cultural a la ingeniera Wendy Lizbeth Ceniceros Campos; y el Mérito en Trabajo Social y Comunitario al doctor Omar Valdez Arreguín, quienes han destacado por su disciplina, dedicación y compromiso con la comunidad.

$!Cinco fronterenses fueron reconocidos por su aportación en los ámbitos educativo, deportivo, cultural y social durante la ceremonia realizada en la Sala de Cabildo.
Cinco fronterenses fueron reconocidos por su aportación en los ámbitos educativo, deportivo, cultural y social durante la ceremonia realizada en la Sala de Cabildo. LIDIET MEXICANO

La ceremonia inició con honores a la Bandera y la entonación de los himnos Nacional y Coahuilense, en un ambiente de respeto a los valores cívicos que forman parte de la identidad del municipio.

En su mensaje, la alcaldesa señaló que esta presea honra el legado del ingeniero Melquiades Ballesteros, figura que dejó una importante huella en la historia de Ciudad Frontera, y destacó que reconocer a quienes contribuyen al desarrollo del municipio fortalece la identidad cívica.

“Hoy celebramos trayectorias que reflejan esfuerzo, talento y vocación de servicio. Este reconocimiento nos recuerda que el crecimiento de Frontera se construye con el trabajo y la participación de su gente”, expresó.

Finalmente, Sara Irma Pérez Cantú felicitó a las y los galardonados, al destacar que sus acciones representan un ejemplo para la comunidad y contribuyen a preservar el orgullo y la historia de Ciudad Frontera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ceremonias

Localizaciones


Coahuila
Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gasolina, a 24 pesos todavía

Gasolina, a 24 pesos todavía
true

México empezó a joderse cuando AMLO llegó al poder
true

POLITICÓN: Coahuila: INE exige imparcialidad al IEC ante señales de favoritismo
En varias entidades del país el combustible continúa vendiéndose dentro del límite establecido en el pacto voluntario.

Más del 90% de gasolineras en Coahuila mantiene la Magna por debajo de 24 pesos
El logotipo del grupo de piratería informática Handala, vinculado a Irán, apareció en las páginas de inicio de sesión de las empresas durante el ciberataque, según el Wall Street Journal.

Un grupo de hackers vinculado a Irán lanza un ciberataque contra una empresa médica de EU
Reinauguración de canchas, presencia de alumnos, docentes, padres de familia y autoridades presentes.

Colegio Maestras de la Fuente inaugura nuevos espacios deportivos para secundaria
Estados Unidos negocia la extradición de Alex Saab, un empresario multimillonario vinculado a Nicolás Maduro, el presidente venezolano detenido, según siete venezolanos y estadounidenses familiarizados con el asunto.

EU pide la extradición de Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro
Elementos clave en la investigación sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en el Reino Unido, incluyendo la fotografía de 2001 que fue pieza central de las denuncias de Virginia Giuffre.

La policía británica se negó a investigar a Epstein. ¿Por qué?