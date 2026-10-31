Frontera: Forman comité vecinal para supervisar recarpeteo en la Morelos

La instalación del comité fue encabezada por la alcaldesa de Frontera , Sara Irma Pérez Cantú, quien se reunió con los vecinos para explicarles los alcances del proyecto y establecer los mecanismos de participación durante su ejecución. En el encuentro también estuvieron presentes el director de Obras Públicas, Carlos Thompson, e integrantes del equipo Mejora.

FRONTERA, COAH.- Habitantes de la colonia Morelos conformaron el Comité Pro Obra para supervisar los trabajos de recarpeteo de la calle Francisco I. Urquizo, en un esfuerzo por involucrar a la ciudadanía en el seguimiento de las obras públicas.

De acuerdo con la información presentada, la obra contempla la rehabilitación de 4 mil 107.47 metros cuadrados de pavimento en el tramo comprendido entre la Carretera 30 y la calle Elpidio Barrera, donde se colocará una nueva carpeta asfáltica para mejorar las condiciones de circulación.

Los trabajos incluirán el fresado del pavimento existente, barrido profundo y aplicación de riego de liga, como parte de la preparación necesaria para colocar el nuevo material y garantizar una mayor resistencia de la superficie.

El proyecto fue autorizado por el departamento de Infraestructura luego de que la solicitud fuera presentada ante el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem). Con la conformación del comité, los habitantes podrán mantenerse informados y verificar que la obra responda a las necesidades del sector.