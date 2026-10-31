Frontera: Forman comité vecinal para supervisar recarpeteo en la Morelos

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Coahuila
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    Frontera: Forman comité vecinal para supervisar recarpeteo en la Morelos
    El Comité Pro Obra permitirá a los habitantes de la colonia Morelos dar seguimiento a la aplicación de la nueva carpeta asfáltica y la calidad de los trabajos. LIDIET MEXICANO

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó la instalación del Comité Pro Obra; se intervendrán más de 4 mil metros cuadrados de la calle Francisco I. Urquizo

FRONTERA, COAH.- Habitantes de la colonia Morelos conformaron el Comité Pro Obra para supervisar los trabajos de recarpeteo de la calle Francisco I. Urquizo, en un esfuerzo por involucrar a la ciudadanía en el seguimiento de las obras públicas.

La instalación del comité fue encabezada por la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, quien se reunió con los vecinos para explicarles los alcances del proyecto y establecer los mecanismos de participación durante su ejecución. En el encuentro también estuvieron presentes el director de Obras Públicas, Carlos Thompson, e integrantes del equipo Mejora.

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De acuerdo con la información presentada, la obra contempla la rehabilitación de 4 mil 107.47 metros cuadrados de pavimento en el tramo comprendido entre la Carretera 30 y la calle Elpidio Barrera, donde se colocará una nueva carpeta asfáltica para mejorar las condiciones de circulación.

Los trabajos incluirán el fresado del pavimento existente, barrido profundo y aplicación de riego de liga, como parte de la preparación necesaria para colocar el nuevo material y garantizar una mayor resistencia de la superficie.

El proyecto fue autorizado por el departamento de Infraestructura luego de que la solicitud fuera presentada ante el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem). Con la conformación del comité, los habitantes podrán mantenerse informados y verificar que la obra responda a las necesidades del sector.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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