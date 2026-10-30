Avalan acuerdos financieros y cambios en el Cabildo de Monclova

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    Avalan acuerdos financieros y cambios en el Cabildo de Monclova
    El cuerpo edilicio dio luz verde al informe del tercer trimestre del año, que comprende julio, agosto y septiembre. LIDIET MEXICANO

Los ediles aprobaron los reportes financieros correspondientes a septiembre de 2026

MONCLOVA, COAH.- Tres acuerdos relacionados con las finanzas públicas, el reconocimiento a los jóvenes y la integración del Ayuntamiento marcaron las recientes sesiones de Cabildo en Monclova, donde también se autorizó el regreso de un regidor que se encontraba separado temporalmente de sus funciones.

La reunión fue encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien, junto con los integrantes del Cabildo, dio seguimiento a los asuntos financieros y administrativos del municipio.

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En materia financiera, los ediles aprobaron los reportes correspondientes a septiembre y al tercer trimestre de 2026, en los que se informa sobre el comportamiento de los recursos municipales durante julio, agosto y septiembre.

La propuesta fue presentada por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, a través del regidor Jorge Carlos Mata López.

Otro de los asuntos que recibió el respaldo de los integrantes del Ayuntamiento fue la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud 2026, iniciativa impulsada por la regidora Ana María Osoria Rangel, quien presentó los lineamientos para distinguir a jóvenes monclovenses que sobresalen por sus actividades, proyectos y contribuciones a la sociedad.

La premiación está prevista para mediados de noviembre y busca reconocer el esfuerzo de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo de Monclova.

En una sesión extraordinaria también se abordó la situación de Alfonso de Jesús Almeraz Borjas, cuya solicitud para reincorporarse a sus funciones como regidor de representación proporcional fue aprobada por mayoría de votos.

Con esta decisión, Almeraz Borjas retomará las responsabilidades correspondientes a su cargo para el periodo constitucional 2025-2027, luego de concluir la licencia que mantenía. Su participación se reanudará en las próximas sesiones del cuerpo edilicio.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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