Frontera revive recetas de Cuaresma con muestra culinaria

El director de Arte y Cultura, Jaime Quirino, destacó que esta actividad forma parte del trabajo conjunto entre el municipio y las Misiones Culturales, enfocada en mantener vivas las costumbres gastronómicas propias de esta temporada previa a la Semana Santa.

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de preservar las tradiciones y fortalecer la identidad cultural de la región, se llevó a cabo una muestra y degustación de platillos típicos de Cuaresma en el exterior de la Presidencia Municipal de Frontera .

“Estamos trabajando en esta demostración y degustación de comidas de Cuaresma, donde Misiones Culturales siempre está al pie, fortaleciendo la cultura y las tradiciones arraigadas, como lo es la gastronomía típica de esta temporada”, señaló.

El evento contó con la participación de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, así como directivos, maestros y alumnos de Misiones Culturales, quienes presentaron una amplia variedad de platillos representativos de la época.

Esta actividad responde a un programa impulsado por la Secretaría de Educación, con el propósito de rescatar y difundir las tradiciones culinarias propias de la región durante la Cuaresma.

Detalló que los platillos que se exhiben son elaborados por los propios alumnos, quienes retoman recetas familiares transmitidas de generación en generación, lo que da un valor especial a cada preparación.

En esta muestra participaron alrededor de 50 personas, quienes ofrecieron desde recetas tradicionales hasta propuestas que reflejan la riqueza cultural del municipio de Frontera.

Con este tipo de actividades, las autoridades buscan no solo promover la gastronomía local, sino también reforzar el sentido de identidad y pertenencia entre las nuevas generaciones.