Acereros y Saraperos se unen por una causa: el diamante se vuelve esperanza en Monclova

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Monclova
/ 25 marzo 2026
    Acereros y Saraperos se unen por una causa: el diamante se vuelve esperanza en Monclova
    Jugadores de Acereros y Saraperos se unieron en el diamante con un objetivo solidario en beneficio de menores con discapacidad auditiva. LIDIET MEXICANO

Los fondos recaudados serán destinados a cirugías auditivas para niñas y niños, incluyendo implantes cocleares y de conducción ósea

MONCLOVA, COAH.- El estadio Kickapoo Lucky Eagle no solo fue escenario de béisbol, sino también de solidaridad. Este 24 de marzo, los Acereros de Monclova y los Saraperos de Saltillo protagonizaron un emotivo Juego con Causa, organizado por el DIF Coahuila, con el objetivo de recaudar fondos para cirugías de niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva.

La presidenta del organismo, Liliana Salinas, destacó que este esfuerzo busca transformar vidas a través de intervenciones como implantes cocleares o de conducción ósea, procedimientos que representan una oportunidad real de desarrollo para los menores beneficiados.

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$!La iniciativa contempla apoyar a niñas y niños que requieren implantes cocleares o de conducción ósea.
La iniciativa contempla apoyar a niñas y niños que requieren implantes cocleares o de conducción ósea. LIDIET MEXICANO

“Tenemos un listado de alrededor de 30 niñas y niños que necesitan este tipo de cirugías. Son procedimientos muy costosos, pero fundamentales, sobre todo cuando se realizan entre los dos y cuatro años de edad”, explicó.

Señaló que cada implante puede costar entre 350 mil y 400 mil pesos, por lo que los recursos obtenidos en taquilla resultan clave para avanzar en este programa. Gracias a la suma de voluntades —incluyendo personal médico, hospitales y clubes deportivos— se espera alcanzar al menos seis cirugías con lo recaudado en esta serie de encuentros.

$!La iniciativa contempla apoyar a niñas y niños que requieren implantes cocleares o de conducción ósea.
La iniciativa contempla apoyar a niñas y niños que requieren implantes cocleares o de conducción ósea. LIDIET MEXICANO

Los Juegos con Causa 2026 contemplan también la participación de los Algodoneros de Unión Laguna, con partidos programados en Torreón y Saltillo durante el mismo fin de semana, fortaleciendo así una iniciativa que combina deporte, convivencia familiar y apoyo social.

“Estos juegos cumplen varios objetivos: ofrecer eventos para toda la familia, fomentar la convivencia y, al mismo tiempo, ayudar a quienes más lo necesitan. Agradecemos profundamente a los clubes por su solidaridad”, expresó Salinas.

$!Aficionados acudieron al juego con causa, contribuyendo a reunir recursos para intervenciones médicas de alto costo.
Aficionados acudieron al juego con causa, contribuyendo a reunir recursos para intervenciones médicas de alto costo. LIDIET MEXICANO

El llamado sigue abierto a la ciudadanía para sumarse a esta causa asistiendo a los encuentros, cuyos boletos están disponibles en taquillas y plataformas oficiales. Porque en Monclova, esta vez, cada carrera anotada también suma esperanza.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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