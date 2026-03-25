Acereros y Saraperos se unen por una causa: el diamante se vuelve esperanza en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El estadio Kickapoo Lucky Eagle no solo fue escenario de béisbol, sino también de solidaridad. Este 24 de marzo, los Acereros de Monclova y los Saraperos de Saltillo protagonizaron un emotivo Juego con Causa, organizado por el DIF Coahuila, con el objetivo de recaudar fondos para cirugías de niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva. La presidenta del organismo, Liliana Salinas, destacó que este esfuerzo busca transformar vidas a través de intervenciones como implantes cocleares o de conducción ósea, procedimientos que representan una oportunidad real de desarrollo para los menores beneficiados.

“Tenemos un listado de alrededor de 30 niñas y niños que necesitan este tipo de cirugías. Son procedimientos muy costosos, pero fundamentales, sobre todo cuando se realizan entre los dos y cuatro años de edad”, explicó. Señaló que cada implante puede costar entre 350 mil y 400 mil pesos, por lo que los recursos obtenidos en taquilla resultan clave para avanzar en este programa. Gracias a la suma de voluntades —incluyendo personal médico, hospitales y clubes deportivos— se espera alcanzar al menos seis cirugías con lo recaudado en esta serie de encuentros.

Los Juegos con Causa 2026 contemplan también la participación de los Algodoneros de Unión Laguna, con partidos programados en Torreón y Saltillo durante el mismo fin de semana, fortaleciendo así una iniciativa que combina deporte, convivencia familiar y apoyo social. “Estos juegos cumplen varios objetivos: ofrecer eventos para toda la familia, fomentar la convivencia y, al mismo tiempo, ayudar a quienes más lo necesitan. Agradecemos profundamente a los clubes por su solidaridad”, expresó Salinas.

El llamado sigue abierto a la ciudadanía para sumarse a esta causa asistiendo a los encuentros, cuyos boletos están disponibles en taquillas y plataformas oficiales. Porque en Monclova, esta vez, cada carrera anotada también suma esperanza.

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