Fuego arrasa con 13 hectáreas en la sierra de General Cepeda

GENERAL CEPEDA, COAH.- Un incendio forestal mantiene en alerta a brigadistas y cuerpos de emergencia en la zona serrana de General Cepeda, donde el fuego ha consumido alrededor de 13 hectáreas de vegetación en las inmediaciones de la comunidad La Casita. Las llamas avanzaron sobre terrenos cubiertos de hierba y plantas silvestres, obligando al despliegue de personal especializado para intentar contener el siniestro y evitar que alcance una mayor extensión. Las labores se concentran en puntos estratégicos de la sierra, donde las condiciones del terreno dificultan las tareas de combate.

De acuerdo con la información oficial, elementos de distintas corporaciones y dependencias se encuentran trabajando de manera coordinada en la zona afectada. Entre las acciones realizadas destaca la apertura de guardarrayas, una técnica utilizada para crear franjas libres de vegetación y reducir el riesgo de que el fuego continúe propagándose hacia otras áreas. Además de estas maniobras, brigadistas realizan trabajos directos sobre los focos activos detectados en magueyes y pastizales que fueron alcanzados por las llamas. El objetivo es sofocar los puntos de combustión que aún permanecen encendidos y disminuir la posibilidad de que el incendio gane intensidad. El siniestro se desarrolla en una región serrana, donde las características naturales del terreno representan un desafío para quienes participan en las labores de control. Por ello, las tareas se han enfocado en contener el avance del fuego y proteger las zonas que todavía no han sido alcanzadas.

En la atención de la emergencia participan efectivos de la Guardia Nacional, personal del Ejército Mexicano, brigadas de la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Nacional Forestal y elementos de Protección Civil, quienes mantienen presencia en el área afectada. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o evacuaciones derivadas de este incendio. Sin embargo, los trabajos continúan en la zona para intentar controlar por completo el fuego que ha dejado daños en al menos 13 hectáreas de vegetación. Mientras las brigadas permanecen desplegadas en la sierra de General Cepeda, las acciones se mantienen enfocadas en impedir que las llamas se extiendan hacia otros sectores de la región y generen una afectación mayor en el entorno forestal.

Publicidad