Fuerte incendio consume relleno sanitario en el municipio de Nava, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Fuerte incendio consume relleno sanitario en el municipio de Nava, Coahuila
    El fuego consumió grandes cantidades de residuos acumulados en el tiradero. REDES SOCIALES

El fuego consumió grandes cantidades de residuos acumulados en el tiradero

NAVA, COAH.- Un fuerte incendio registrado la tarde del sábado en el tiradero municipal de Nava generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia de distintos municipios de la región Cinco Manantiales.

Elementos de Bomberos y personal de Protección Civil trabajaron durante varias horas para sofocar las llamas, las cuales consumieron grandes cantidades de residuos acumulados en el sitio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/hallan-feto-envuelto-en-cobija-dentro-del-relleno-sanitario-de-saltillo-EE20600949

La columna de humo provocada por el incendio alcanzó gran altura y pudo observarse desde diversos sectores de la región de los Cinco Manantiales, mientras las autoridades continuaban con las maniobras para evitar la propagación del fuego.

El alcalde de Nava, Iván Ochoa Rodríguez, informó a través de un mensaje dirigido a la ciudadanía que las labores para controlar el incendio han resultado complejas debido a las condiciones del lugar y la magnitud del fuego.

$!El siniestro provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia de la región Cinco Manantiales.
El siniestro provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia de la región Cinco Manantiales. REDES SOCIALES

“Quiero pedirles paciencia y también comprensión por las molestias que esto pueda ocasionar. Agradezco de corazón a todo el equipo de Protección Civil, Bomberos, al Ejército Mexicano, CFE, Grupo Marmav y a cada una de las personas que han estado trabajando incansablemente, día y noche, para sofocar el fuego y evitar mayores riesgos”, expresó el edil.

Asimismo, señaló que hasta el momento se registra un avance considerable en el control del incendio y confió en que el fuego pueda ser extinguido en las próximas horas.

“Seguiremos atentos y trabajando para proteger a nuestra gente y evitar que vuelva a presentarse una situación así”, concluyó Ochoa Rodríguez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Relleno Sanitario
incendios

Localizaciones


Coahuila
Nava

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades de la UTC y directivos de EVH formalizaron un convenio enfocado en el desarrollo tecnológico sostenible y la capacitación en electromovilidad.

UTC y EVH firman alianza estratégica para impulsar la electromovilidad en Coahuila
El líder político aseguró que las diferencias tienen origen en conflictos internos dentro de Morena y negó haber ejercido violencia física o verbal contra la candidata señalada.

Coahuila: Édgar Sánchez niega ataque a candidata, asegura que él sufrió la primera agresión (video)
El INE Coahuila aclaró que la plataforma “Ubica tu Casilla” es pública y su uso por terceros no representa respaldo institucional.

Se deslinda INE Coahuila de propaganda con códigos QR de “Ubica tu Casilla”
Menores de municipios como Francisco I. Madero, Parras, Sierra Mojada, Matamoros y San Pedro fueron atendidos.

DIF Coahuila transforma vidas con alianzas solidarias: impulsan cirugías gratuitas para menores
El caso más reciente ocurrió ayer, cuando un conductor murió tras caer de un puente al oriente de Saltillo.

Suma Saltillo 65 accidentes ligados a consumo de alcohol con heridos o fallecidos en el último año
Miles de familias acudieron a los conciertos organizados por el Gobierno Municipal de Saltillo para celebrar el Día de las Madres en distintos sectores de la ciudad.

Reúnen conciertos por Día de las Madres a miles de familias en colonias de Saltillo
La influencer “Devanhimuñecabella1” transmitía en vivo cuando captó la caída de una camioneta desde un puente sobre el bulevar Fundadores.

Así se vio el fatal accidente al oriente de Saltillo; influencer captó en vivo caída de camioneta de puente
Autoridades de seguridad pública realizan un análisis de riesgo para definir posibles medidas de protección para la candidata Delia Hernández Alvarado.

Tras denuncia de Morena, IEC analiza protección para Delia Hernández en San Pedro