Fuerte incendio consume relleno sanitario en el municipio de Nava, Coahuila

NAVA, COAH.- Un fuerte incendio registrado la tarde del sábado en el tiradero municipal de Nava generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia de distintos municipios de la región Cinco Manantiales. Elementos de Bomberos y personal de Protección Civil trabajaron durante varias horas para sofocar las llamas, las cuales consumieron grandes cantidades de residuos acumulados en el sitio.

La columna de humo provocada por el incendio alcanzó gran altura y pudo observarse desde diversos sectores de la región de los Cinco Manantiales, mientras las autoridades continuaban con las maniobras para evitar la propagación del fuego. El alcalde de Nava, Iván Ochoa Rodríguez, informó a través de un mensaje dirigido a la ciudadanía que las labores para controlar el incendio han resultado complejas debido a las condiciones del lugar y la magnitud del fuego.

“Quiero pedirles paciencia y también comprensión por las molestias que esto pueda ocasionar. Agradezco de corazón a todo el equipo de Protección Civil, Bomberos, al Ejército Mexicano, CFE, Grupo Marmav y a cada una de las personas que han estado trabajando incansablemente, día y noche, para sofocar el fuego y evitar mayores riesgos”, expresó el edil. Asimismo, señaló que hasta el momento se registra un avance considerable en el control del incendio y confió en que el fuego pueda ser extinguido en las próximas horas. “Seguiremos atentos y trabajando para proteger a nuestra gente y evitar que vuelva a presentarse una situación así”, concluyó Ochoa Rodríguez.

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