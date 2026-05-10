Hallan feto envuelto en cobija dentro del relleno sanitario de Saltillo

La mañana de este domingo se registró una movilización de autoridades al interior del relleno sanitario de Saltillo, luego del hallazgo de un feto envuelto en un cobertor. Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos, reportados alrededor de las 06:30 horas en la fosa número uno.

Fue un pepenador que buscaba artículos reciclables, como cartón, plástico y latas de aluminio, quien realizó el hallazgo. De acuerdo con la información, al recorrer la zona cercana a los tejabanes del sector Lomas Doradas encontró una caja de cartón y decidió vaciar su contenido para reutilizarla junto con otros materiales recolectados durante la mañana.