Hallan feto envuelto en cobija dentro del relleno sanitario de Saltillo
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Las autoridades informaron que en el área donde ocurrió el hallazgo no existen cámaras de vigilancia, lo que complicará las investigaciones del caso
La mañana de este domingo se registró una movilización de autoridades al interior del relleno sanitario de Saltillo, luego del hallazgo de un feto envuelto en un cobertor. Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos, reportados alrededor de las 06:30 horas en la fosa número uno.
Fue un pepenador que buscaba artículos reciclables, como cartón, plástico y latas de aluminio, quien realizó el hallazgo. De acuerdo con la información, al recorrer la zona cercana a los tejabanes del sector Lomas Doradas encontró una caja de cartón y decidió vaciar su contenido para reutilizarla junto con otros materiales recolectados durante la mañana.
Al extender una cobija que se encontraba dentro de la caja, descubrió el cuerpo de un feto con varios meses de gestación. Según los primeros reportes, se trataba de un masculino que aún tenía el cordón umbilical y presentaba manchas de sangre.
Tras el hallazgo, el trabajador alertó al personal del relleno sanitario, quienes posteriormente dieron aviso a las autoridades. Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al lugar y acordonaron el área con cintas amarillas para permitir las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De manera extraoficial se informó que en la zona donde fue localizado el cuerpo no existen cámaras de monitoreo. Asimismo, trascendió que el producto tenía más de 20 horas de fallecido, por lo que la Unidad de Litigación de Homicidios abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con quien resulte responsable.