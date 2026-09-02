Gabriel Elizondo lleva al Senado 17 propuestas para Coahuila

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    Gabriel Elizondo lleva al Senado 17 propuestas para Coahuila
    El senador Gabriel Elizondo Pérez presentó ante el Pleno las primeras iniciativas de una agenda legislativa integrada por 17 propuestas. CORTESÍA

El legislador presentó los primeros proyectos de una agenda que contempla seguridad pública, salud mental, educación, economía y desarrollo social

Seguridad, salud mental y permanencia escolar de mujeres jóvenes forman parte de las primeras iniciativas que el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, presentó ante el Senado de la República como parte de una agenda legislativa de 17 propuestas.

Durante su intervención en tribuna, el legislador presentó tres proyectos que buscan modificar políticas públicas y garantizar recursos para atender problemas específicos.

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Uno de ellos plantea crear un fondo federal destinado a fortalecer las instituciones de seguridad pública estatales y municipales. Los recursos serían utilizados para profesionalización, mejores condiciones laborales, equipamiento, tecnología, investigación y prevención del delito.

La segunda iniciativa se enfoca en salud mental y propone establecer recursos identificables, transparentes y progresivos para atender problemas como ansiedad, depresión, adicciones y conductas suicidas, con especial atención en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El tercer proyecto busca proteger la trayectoria educativa de mujeres jóvenes que enfrentan un embarazo o la maternidad durante sus estudios. La propuesta contempla medidas para facilitar su permanencia, reincorporación y conclusión de la formación académica.

Elizondo sostuvo que las iniciativas fueron elaboradas a partir de planteamientos recogidos en distintas regiones y municipios de Coahuila, y afirmó que su intención es convertir esas demandas en propuestas dentro del Senado.

“Muchas voces llegan conmigo a esta tribuna”, señaló durante su participación.

El Senador adelantó que continuará trabajando en los otros 14 instrumentos legislativos que integran su agenda inicial y aseguró que mantendrá recorridos y contacto con ciudadanos del estado.

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La agenda abarca, además de seguridad, salud y educación, asuntos relacionados con economía y desarrollo social.

Elizondo también manifestó su disposición de trabajar de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

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Antonio Santos

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