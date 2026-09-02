Gabriel Elizondo lleva al Senado 17 propuestas para Coahuila

Durante su intervención en tribuna, el legislador presentó tres proyectos que buscan modificar políticas públicas y garantizar recursos para atender problemas específicos.

Seguridad, salud mental y permanencia escolar de mujeres jóvenes forman parte de las primeras iniciativas que el senador por Coahuila , Gabriel Elizondo Pérez, presentó ante el Senado de la República como parte de una agenda legislativa de 17 propuestas.

Uno de ellos plantea crear un fondo federal destinado a fortalecer las instituciones de seguridad pública estatales y municipales. Los recursos serían utilizados para profesionalización, mejores condiciones laborales, equipamiento, tecnología, investigación y prevención del delito.

La segunda iniciativa se enfoca en salud mental y propone establecer recursos identificables, transparentes y progresivos para atender problemas como ansiedad, depresión, adicciones y conductas suicidas, con especial atención en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El tercer proyecto busca proteger la trayectoria educativa de mujeres jóvenes que enfrentan un embarazo o la maternidad durante sus estudios. La propuesta contempla medidas para facilitar su permanencia, reincorporación y conclusión de la formación académica.

Elizondo sostuvo que las iniciativas fueron elaboradas a partir de planteamientos recogidos en distintas regiones y municipios de Coahuila, y afirmó que su intención es convertir esas demandas en propuestas dentro del Senado.

“Muchas voces llegan conmigo a esta tribuna”, señaló durante su participación.

El Senador adelantó que continuará trabajando en los otros 14 instrumentos legislativos que integran su agenda inicial y aseguró que mantendrá recorridos y contacto con ciudadanos del estado.