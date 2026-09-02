Poder Judicial de Coahuila sumará de 22 a 25 jueces para optimizar la impartición de justicia

El presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, sostuvo que para alcanzar el número óptimo de juzgadores en la entidad se requiere la incorporación de entre 22 y 25 nuevos jueces, lo que permitirá agilizar el desahogo de procesos judiciales y reducir significativamente los tiempos de espera en las audiencias. Actualmente, el estado cuenta con un total de 105 jueces, cifra que se incrementará gradualmente hasta alcanzar aproximadamente 130 juzgadores en las cinco materias: civil, familiar, mercantil, penal y laboral. Mery Ayup señaló que la mayor carga de trabajo y el mayor rezago se concentran principalmente en los municipios de Saltillo y Torreón.

”Cómo lo podemos abatir: no es por falta de capacidad, lo que pasa es que cada uno de nuestros jueces lleva 2,000 juicios al año. Es humanamente y en el tiempo imposible poder ir al día”, expresó el magistrado presidente durante el recorrido. RECIBIRÁN AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE 80 MDP Para hacer frente a esta necesidad, el Poder Judicial concretará en septiembre una inversión autorizada por el Gobierno del Estado por 80 millones de pesos. De esta bolsa, 51 millones de pesos se destinarán a la contratación de personal y mejora salarial, mientras que entre 28 y 29 millones se orientarán a infraestructura tecnológica y vehículos para actuarios. En una primera etapa se incorporarán alrededor de 15 jueces para reforzar distintas regiones del estado, priorizando la atención de materia familiar, laboral y mercantil en Saltillo, además de dotar de personal a Monclova, Piedras Negras, Acuña y Sabinas.

CARGA LABORAL Y DEUDORES ALIMENTARIOS La materia mercantil encabeza el volumen de asuntos tramitados con el 38% del total en la institución, seguida por la materia familiar, que representa el 33% de los casos. En este último rubro, predominan los juicios de divorcio, pensión alimenticia, reconocimiento y desconocimiento de paternidad. Mery Ayup reveló además que actualmente se tiene un registro de alrededor de 200 personas en la lista de deudores alimentarios de la entidad. El tribunal colabora con el Gobierno Federal para alimentar la plataforma nacional, lo que imposibilita a los deudores realizar trámites como la expedición de pasaportes. AVANZA ORALIDAD Y TRIBUNAL DISCIPLINARIO En cuanto al avance de los procesos, el 60% de los asuntos se tramita de manera oral y digital, a la espera de integrar la materia civil en abril de 2027. Por otra parte, la próxima semana se presentará al Congreso del Estado la propuesta de la Ley de Disciplina para el funcionamiento pleno del Tribunal Disciplinario. Finalmente, el magistrado informó que el Consejo de la Judicatura mantiene abiertos alrededor de 40 expedientes disciplinarios por diversos motivos. De dicho total, únicamente entre 4 y 5 corresponden a investigaciones hacia jueces por faltas menores, descartando que existan asuntos de gravedad.