Garantiza Arteaga atención permanente en Juzgados Calificadores

Coahuila
/ 27 enero 2026
    Garantiza Arteaga atención permanente en Juzgados Calificadores
    La alcaldesa explicó el esquema de rotación del personal para garantizar atención continua en los juzgados de Arteaga. FOTO: ARCHIVO

La alcaldesa Ana Karen Sánchez asegura que el servicio opera las 24 horas para agilizar trámites ciudadanos

ARTEAGA, COAH.- Tras diversos reportes de ciudadanos en Arteaga sobre presuntos retrasos en la atención de trámites y pagos de multas, la administración municipal reafirmó su compromiso de mantener operativos los juzgados de manera ininterrumpida.

La problemática fue señalada por usuarios que manifestaron dificultades para realizar trámites administrativos o gestionar liberaciones, argumentando que los horarios de oficina no siempre coincidían con la presencia del personal encargado.

Al respecto, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, aclaró que el municipio cuenta con un esquema de trabajo diseñado para que no existan vacíos en la atención a los habitantes de la localidad.

“Así es, tenemos a dos licenciados que fungen como jueces calificadores aquí en Seguridad Pública, y cubren horarios en la mañana, la tarde y la noche”, detalló la mandataria municipal.

Sánchez Flores explicó que el personal administrativo mantiene una rotación constante: “se van rotando de acuerdo con su calendario y están atendiendo a la ciudadanía las 24 horas del día”.

La alcaldesa destacó que el servicio se mantiene activo incluso en fines de semana, al señalar que los juzgados operan “los siete días de la semana, si surge alguna cuestión que se tenga que atender con urgencia”.

Para evitar que la oficina quede desatendida por causas de fuerza mayor, la edil puntualizó que “en caso de que alguno de ellos requiera salir, el otro juez llega a cubrirlo mientras está fuera”.

Este esquema busca evitar que las personas detenidas por faltas administrativas tengan que esperar más tiempo del debido una vez cumplida su sanción o al momento de realizar el pago correspondiente.

“De todos modos, estamos atentos a cualquier situación, recomendación o queja de parte de los ciudadanos, siempre buscando mejorar el servicio y la atención a los usuarios”, agregó la alcaldesa.

Finalmente, reiteró que la prioridad es que los infractores “sean atendidos de la mejor manera y conforme marca nuestro reglamento”, asegurando una gestión eficiente y apegada a la normativa vigente del municipio.

