Genera Ruta Estudiantil Gratuita ahorro de 21 mdp a familias de Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 1 marzo 2026
    Genera Ruta Estudiantil Gratuita ahorro de 21 mdp a familias de Ramos Arizpe
    Las unidades modelo 2025 recorren un circuito de 17 kilómetros que integra vivienda, industria y centros educativos. CORTESÍA

Circuito urbano fortalece economía doméstica y conectividad local

RAMOS ARIZPE, COAH.- En sus primeros siete meses de operación, el esquema de movilidad sin costo implementado en Ramos Arizpe ha generado un beneficio económico superior a los 21 millones de pesos para los hogares del municipio.

La estrategia, puesta en marcha en agosto de 2025 con respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y bajo la coordinación del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, se consolida como una política pública orientada a aliviar el gasto cotidiano y mejorar la conectividad urbana.

TE PUEDE INTERESAR: Eduardo Tricio celebra el impacto social y económico del Maratón Lala: ‘Es la gran fiesta que une a La Laguna’

El edil afirmó que la iniciativa responde a una visión de administración cercana a la ciudadanía. “Aquí trabajamos para que el respaldo se refleje directamente en el bolsillo. Este servicio enlaza puntos estratégicos y amplía oportunidades”, expresó.

Aunque fue concebido para la comunidad estudiantil, el servicio está disponible para toda la población, promoviendo un desplazamiento incluyente y accesible.

$!El esquema opera todo el año y está disponible para cualquier habitante del municipio.
El esquema opera todo el año y está disponible para cualquier habitante del municipio. CORTESÍA

UNIDADES MODERNAS ENLAZAN INDUSTRIAS Y UNIVERSIDADES

El recorrido de 17 kilómetros integra zonas habitacionales, parques industriales y centros académicos como la Universidad Tecnológica de Coahuila, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe y el CECyTec, entre otros planteles.

La operación es permanente durante todo el año y dispone de seis autobuses modelo 2025 equipados con aire acondicionado, sistemas de videovigilancia y facilidades de acceso universal, lo que refuerza la seguridad y comodidad de los usuarios.

Autoridades estatales y municipales destacaron que la coordinación institucional ha permitido traducir planeación y enfoque social en resultados tangibles para la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
Transporte Público

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La medida surge de la nueva Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones en Coahuila.

Anexos de Coahuila ahora deben reportar al MP ingresos y altas de pacientes con adicciones
El trámite es gratuito y se realizará en línea del 2 al 19 de marzo

Este lunes inicia registro de la Beca Rita Cetina en Coahuila
Los bisontes vuelven a correr los prados en una reserva en Cuatro Ciénegas

Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de febrero de 2026
true

El domingo de ‘El Mencho’: la falsa normalidad
true

Radiografía de la inseguridad: ENVIPE 2025
Consejeros de guerra de Trump

Consejeros de guerra de Trump
Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla

Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?