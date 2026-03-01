Genera Ruta Estudiantil Gratuita ahorro de 21 mdp a familias de Ramos Arizpe
Circuito urbano fortalece economía doméstica y conectividad local
RAMOS ARIZPE, COAH.- En sus primeros siete meses de operación, el esquema de movilidad sin costo implementado en Ramos Arizpe ha generado un beneficio económico superior a los 21 millones de pesos para los hogares del municipio.
La estrategia, puesta en marcha en agosto de 2025 con respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y bajo la coordinación del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, se consolida como una política pública orientada a aliviar el gasto cotidiano y mejorar la conectividad urbana.
El edil afirmó que la iniciativa responde a una visión de administración cercana a la ciudadanía. “Aquí trabajamos para que el respaldo se refleje directamente en el bolsillo. Este servicio enlaza puntos estratégicos y amplía oportunidades”, expresó.
Aunque fue concebido para la comunidad estudiantil, el servicio está disponible para toda la población, promoviendo un desplazamiento incluyente y accesible.
UNIDADES MODERNAS ENLAZAN INDUSTRIAS Y UNIVERSIDADES
El recorrido de 17 kilómetros integra zonas habitacionales, parques industriales y centros académicos como la Universidad Tecnológica de Coahuila, la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe y el CECyTec, entre otros planteles.
La operación es permanente durante todo el año y dispone de seis autobuses modelo 2025 equipados con aire acondicionado, sistemas de videovigilancia y facilidades de acceso universal, lo que refuerza la seguridad y comodidad de los usuarios.
Autoridades estatales y municipales destacaron que la coordinación institucional ha permitido traducir planeación y enfoque social en resultados tangibles para la población.