Comenzando el 5 de mayo del 2004 y terminando el 4 de mayo del 2005 , fue el periodo de tiempo en el que se llevó a cabo este proceso artístico que no sólo dejaría imágenes icónicas en el corazón de Saltillo, sino, que colocaría a la ciudad en el mapa nacional e internacional

“Cando me dijeron que comenzara con ese árbol, yo encantado hasta que me di cuenta de que era un mezquite, el cual tiene las fibras encontradas y para tallarlo fue todo un reto, a día de hoy me duele el mango del brazo, pero vale la pena por el regalo que le dejé a la ciudad”, expresó Benjamín.

Señala que una vez comenzó el proceso, gente de diferentes partes del mundo, como Venezuela, Japón, entre otros países, llegaban a las inmediaciones del parque sólo para ver como se estaba realizando el proceso de tallado.

Éste inició temprano en la mañana, de siete a siete, jornada que el artista llevaba a cabo en el proyecto, quien comenzaba a tallar puntual, mientras, al unísono, era acompañado por el canto de las cotorras serranas.

Bajo la talla directa y trabajando con el mazo como herramienta principal, fabricado con la parte alta del mezquite que fue tallado en primer lugar, es como arrancó con el golpeteo; así, en el paso de un año, formó las piezas únicas que ahora habitan en el corazón de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Ella es Sandra Valenciana, madre de los niños genios de Coahuila

En total fueron cuatro piezas talladas; la primera se tituló “Alegoría Infantil”, y fueron creadas en referencia a las tardes que el autor pasó durante su infancia y adolescencia, recordando sus tardes como estudiante de la Alameda.