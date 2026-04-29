Gestionan modernización de la Saltillo-Monclova con Banobras

Explicó que sostuvo una reunión con Jorge Mendoza, director de Banobras, con el objetivo de avanzar en la planeación del proyecto.

El gobernador de Coahuila , Manolo Jiménez Salinas, informó que se gestiona ante Banobras la modernización de la carretera Saltillo-Monclova, una obra que, dijo, requiere un esquema de financiamiento mixto por su magnitud.

El mandatario señaló que esta obra forma parte de un compromiso presidencial y que su ejecución dependerá de la combinación de recursos públicos y participación del sector privado.

“Es una obra que es un compromiso presidencial y requiere un esquema de financiamiento mixto”, indicó.

Agregó que se busca agilizar los procesos para iniciar los trabajos en este corredor, considerado estratégico para la conectividad estatal.

Como parte de su estrategia de desarrollo, Jiménez Salinas adelantó que presentará un plan de infraestructura que contempla 57 proyectos en distintas regiones del estado.

“Presentaré un plan de 57 proyectos de infraestructura bajo modelos de inversión estatal, privada y concesiones”, señaló.

Indicó que estas obras se plantean bajo esquemas que permitan diversificar las fuentes de financiamiento, con el objetivo de impulsar la movilidad y la competitividad sin comprometer las finanzas públicas.

Cabe mencionar que Banobras es una institución de banca de desarrollo del Gobierno federal que se encarga de financiar proyectos de infraestructura pública, principalmente para estados y municipios.