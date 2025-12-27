Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe se consolida como epicentro deportivo y de convivencia en 2025

Coahuila
/ 27 diciembre 2025
    Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe se consolida como epicentro deportivo y de convivencia en 2025
    El Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe fue sede de 24 ligas y torneos deportivos durante 2025, con la participación de más de 15 mil atletas. FOTO: CORTESÍA

En el año que está por concluir, este espacio se posicionó como uno de los principales puntos de encuentro ciudadano, al albergar 24 ligas y torneos con la participación de más de 15 mil atletas locales y regionales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Durante este año, el Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe se consolidó como uno de los espacios públicos más activos y funcionales para la ciudadanía, al convertirse en un punto de encuentro permanente para el deporte, la convivencia familiar y la formación de valores entre niñas, niños, jóvenes y adultos.

A lo largo de 2025, el recinto —en conjunto con campos y canchas municipales— fue sede de 24 ligas y torneos deportivos, en los que participaron más de 15 mil atletas locales y regionales provenientes de colonias, escuelas y comunidades rurales, lo que reafirma su papel como infraestructura clave para el desarrollo social y deportivo del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: 'Enchúlame la casa' transforma colonias de Ramos Arizpe y dignifica más de mil 800 viviendas en 2025

Al respecto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó la relevancia de contar con espacios públicos accesibles y seguros que fomenten estilos de vida saludables.

$!Niñas, niños, jóvenes y adultos participan de manera constante en ligas y competencias que se desarrollan en el Gimnasio Municipal y espacios asociados.
Niñas, niños, jóvenes y adultos participan de manera constante en ligas y competencias que se desarrollan en el Gimnasio Municipal y espacios asociados. FOTO: CORTESÍA

“El Gimnasio Municipal es una alternativa real de sano esparcimiento para las familias, con una intensa actividad, además de ser un lugar donde las y los ciudadanos pueden convivir, entretenerse y, sobre todo, practicar deporte en un entorno seguro y accesible para todos”, expresó el Edil.

Entre las actividades más relevantes desarrolladas durante el año destacan las ligas Los Pinos, Tepopa, La Roca, José Trinidad y del Poniente, que en conjunto agrupan a más de 6 mil futbolistas. A ello se suman los torneos de softbol varonil y femenil, con la participación de más de mil 700 jugadores en modalidades sabatina y nocturna.

El Gimnasio Municipal también albergó ligas de baloncesto, volibol y futbol rápido, que reunieron a cerca de mil 500 deportistas en categorías juveniles, mixtas y femeniles. Asimismo, fue sede de competencias infantiles y escolares como la Liga del Valle Soccer Cup y la Liga Infantil y Juvenil de Futbol, en las que participaron más de mil 700 niñas, niños y adolescentes de diversas instituciones educativas.

$!El recinto ofrece un entorno seguro y accesible para la práctica del deporte y la convivencia familiar.
El recinto ofrece un entorno seguro y accesible para la práctica del deporte y la convivencia familiar. FOTO: CORTESÍA

En total, más de 20 escuelas, academias deportivas y clubes locales hicieron uso constante del Gimnasio Municipal y de los espacios deportivos asociados, consolidándolo como el principal centro de actividad física, formación deportiva y encuentro social de Ramos Arizpe.

Como parte del balance de acciones realizadas en 2025, el Gobierno Municipal reafirmó que el Gimnasio Municipal se mantiene como un espacio público al servicio de la ciudadanía, donde el deporte se traduce en salud, integración social y oportunidades de desarrollo, abierto a todas las personas que buscan un entorno positivo para convivir, activarse y fortalecer su comunidad.

