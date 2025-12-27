Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe se consolida como epicentro deportivo y de convivencia en 2025

RAMOS ARIZPE, COAH.- Durante este año, el Gimnasio Municipal de Ramos Arizpe se consolidó como uno de los espacios públicos más activos y funcionales para la ciudadanía, al convertirse en un punto de encuentro permanente para el deporte, la convivencia familiar y la formación de valores entre niñas, niños, jóvenes y adultos. A lo largo de 2025, el recinto —en conjunto con campos y canchas municipales— fue sede de 24 ligas y torneos deportivos, en los que participaron más de 15 mil atletas locales y regionales provenientes de colonias, escuelas y comunidades rurales, lo que reafirma su papel como infraestructura clave para el desarrollo social y deportivo del municipio. TE PUEDE INTERESAR: ‘Enchúlame la casa’ transforma colonias de Ramos Arizpe y dignifica más de mil 800 viviendas en 2025 Al respecto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó la relevancia de contar con espacios públicos accesibles y seguros que fomenten estilos de vida saludables.

“El Gimnasio Municipal es una alternativa real de sano esparcimiento para las familias, con una intensa actividad, además de ser un lugar donde las y los ciudadanos pueden convivir, entretenerse y, sobre todo, practicar deporte en un entorno seguro y accesible para todos”, expresó el Edil. Entre las actividades más relevantes desarrolladas durante el año destacan las ligas Los Pinos, Tepopa, La Roca, José Trinidad y del Poniente, que en conjunto agrupan a más de 6 mil futbolistas. A ello se suman los torneos de softbol varonil y femenil, con la participación de más de mil 700 jugadores en modalidades sabatina y nocturna. El Gimnasio Municipal también albergó ligas de baloncesto, volibol y futbol rápido, que reunieron a cerca de mil 500 deportistas en categorías juveniles, mixtas y femeniles. Asimismo, fue sede de competencias infantiles y escolares como la Liga del Valle Soccer Cup y la Liga Infantil y Juvenil de Futbol, en las que participaron más de mil 700 niñas, niños y adolescentes de diversas instituciones educativas.