Saltillo impulsa la activación física con 40 promotores deportivos

Mediante el programa “Activa tu Parque” que impulsan el alcalde Javier Díaz González y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, la administración local lleva actividades deportivas a las áreas públicas rehabilitadas en distintos sectores de la ciudad. El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte coordina esta estrategia mediante la participación de promotores deportivos certificados, quienes acercan diversas disciplinas a niñas, niños, jóvenes y adultos que habitan cerca de estos espacios. TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo impulsa agenda sobre inclusión y cooperación económica en Texas El director de la dependencia, Edgar Omar Puentes Montes, destacó que la iniciativa busca que los parques no solo sean espacios renovados físicamente, sino puntos de encuentro activo para las familias saltillenses.

“Como lo ha dicho el alcalde Javier Díaz González, no solo se trata de rehabilitar el espacio físico, sino de devolverles la vida, y en este caso nosotros nos encargamos de acercar promotores deportivos con ese propósito”, señaló Puentes Montes.

Actualmente, el Instituto cuenta con 40 promotores deportivos que imparten clases y entrenamientos en distintas colonias, y la meta es duplicar esa cifra a 80 al finalizar la administración. Todos ellos cuentan con certificaciones que garantizan una enseñanza profesional y segura. Las disciplinas que se promueven incluyen fútbol, gimnasia rítmica, básquetbol, tenis de mesa, box y fútbol bandera, entre otras, adaptadas a las edades e intereses de cada comunidad. Hasta el momento, más de mil 200 personas se han beneficiado con las actividades realizadas en espacios como la plaza Mirasierra Spurs, el Skate Park Saltillo 2000, en la colonia Roma, y el parque de la Benito Juárez. TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo impulsa la cooperación internacional desde Texas y entrega reconocimiento a Harrison Barnes Asimismo, se encuentran en proceso de rehabilitación áreas como el parque Jesús Carranza, el Carlos R. González y el espacio anexo al Centro Comunitario de la colonia Gustavo Espinoza Mireles, donde también se sumarán los promotores deportivos. Puentes Montes añadió que el programa se extiende incluso a parques y áreas verdes que aún no concluyen su rehabilitación, con el fin de que la activación física llegue a más sectores y siga transformando la vida comunitaria de Saltillo.