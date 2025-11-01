Saltillo impulsa la activación física con 40 promotores deportivos

Saltillo
/ 1 noviembre 2025
    Saltillo impulsa la activación física con 40 promotores deportivos
    Promotores deportivos acuden a áreas deportivas ya rehabilitadas y a las que están contempladas con obras de rehabilitación FOTO: CORTESÍA

El programa ‘Activa tu Parque’ busca que las áreas públicas rehabilitadas se conviertan en puntos de encuentro y actividad física para la comunidad

Mediante el programa “Activa tu Parque” que impulsan el alcalde Javier Díaz González y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, la administración local lleva actividades deportivas a las áreas públicas rehabilitadas en distintos sectores de la ciudad.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte coordina esta estrategia mediante la participación de promotores deportivos certificados, quienes acercan diversas disciplinas a niñas, niños, jóvenes y adultos que habitan cerca de estos espacios.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo impulsa agenda sobre inclusión y cooperación económica en Texas

El director de la dependencia, Edgar Omar Puentes Montes, destacó que la iniciativa busca que los parques no solo sean espacios renovados físicamente, sino puntos de encuentro activo para las familias saltillenses.

$!Las disciplinas ofrecidas incluyen fútbol, gimnasia rítmica, básquetbol, tenis de mesa, box y fútbol bandera, entre otras.
Las disciplinas ofrecidas incluyen fútbol, gimnasia rítmica, básquetbol, tenis de mesa, box y fútbol bandera, entre otras. FOTO: CORTESÍA

“Como lo ha dicho el alcalde Javier Díaz González, no solo se trata de rehabilitar el espacio físico, sino de devolverles la vida, y en este caso nosotros nos encargamos de acercar promotores deportivos con ese propósito”, señaló Puentes Montes.

$!Actualmente existen 40 promotores activos, pero la meta es llegar a 80 antes de que concluya la administración, informó el Alcalde.
Actualmente existen 40 promotores activos, pero la meta es llegar a 80 antes de que concluya la administración, informó el Alcalde. FOTO: CORTESÍA

Actualmente, el Instituto cuenta con 40 promotores deportivos que imparten clases y entrenamientos en distintas colonias, y la meta es duplicar esa cifra a 80 al finalizar la administración. Todos ellos cuentan con certificaciones que garantizan una enseñanza profesional y segura.

Las disciplinas que se promueven incluyen fútbol, gimnasia rítmica, básquetbol, tenis de mesa, box y fútbol bandera, entre otras, adaptadas a las edades e intereses de cada comunidad.

Hasta el momento, más de mil 200 personas se han beneficiado con las actividades realizadas en espacios como la plaza Mirasierra Spurs, el Skate Park Saltillo 2000, en la colonia Roma, y el parque de la Benito Juárez.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo impulsa la cooperación internacional desde Texas y entrega reconocimiento a Harrison Barnes

Asimismo, se encuentran en proceso de rehabilitación áreas como el parque Jesús Carranza, el Carlos R. González y el espacio anexo al Centro Comunitario de la colonia Gustavo Espinoza Mireles, donde también se sumarán los promotores deportivos.

Puentes Montes añadió que el programa se extiende incluso a parques y áreas verdes que aún no concluyen su rehabilitación, con el fin de que la activación física llegue a más sectores y siga transformando la vida comunitaria de Saltillo.

Temas


Deportes
Salud

Localizaciones


Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡147%! lesionados en accidentes de tránsito
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
EU recurrió a instalaciones no convencionales, como prisiones ubicadas en zonas remotas, estructuras precarias tipo tienda de campaña y cárceles en otros países.

Bate Trump récord histórico de detenciones de migrantes irregulares
La presidenta Claudia Sheinbaum expresa sus condolencias a la familia de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras su asesinato durante la celebración del Día de Muertos en Michoacán

‘Condenable, cobarde, vil homicidio’: Sheinbaum señala investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo
true

La ejecución de Carlos Manzo
Desconsuelo

Desconsuelo
true

POLITICÓN: Ramírez Bedolla es repudiado en funeral de Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan