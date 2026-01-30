Gobierno de Coahuila entrega vehículos y equipo pericial a la Fiscalía Especializada en Mujeres y la Niñez

Coahuila
/ 30 enero 2026
    Gobierno de Coahuila entrega vehículos y equipo pericial a la Fiscalía Especializada en Mujeres y la Niñez
    El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, encabezó la entrega de unidades y equipamiento pericial a la Fiscalía Especializada en Mujeres y la Niñez. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

El equipamiento fue entregado en el Centro de Justicia y Empoderamiento de Saltillo y se destinará a municipios como Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe y Frontera

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la entrega de unidades y equipamiento pericial a la Fiscalía Especializada en Mujeres y la Niñez. Durante la entrega, el mandatario afirmó que los recursos asignados forman parte de un proyecto transversal iniciado al comienzo de su administración.

“Si se tiene la voluntad de mejorar algo, pero no hay presupuesto, es complicado. Aquí se destinó un presupuesto sin precedentes para esta materia”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: amparo del 31 de enero podría reabrir caso de Elisa Loyo tras 17 años

$!El gobernador Manolo Jiménez destacó la reducción del 35 por ciento en homicidios en Coahuila.
El gobernador Manolo Jiménez destacó la reducción del 35 por ciento en homicidios en Coahuila. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

En materia de seguridad general, el gobernador indicó que en Coahuila se registró una reducción del 35 por ciento en homicidios y que los 85 casos contabilizados fueron esclarecidos. “De esos homicidios, el 100 por ciento están resueltos, cuando el promedio nacional es del 42 por ciento”, dijo.

Sobre la violencia contra las mujeres, señaló que, aun cuando un solo caso sería motivo de preocupación, los registros muestran una disminución. “Del 2024 al 2025 se bajaron un 50 por ciento los feminicidios en Coahuila y también están resueltos”, afirmó.

$!Autoridades estatales y representantes internacionales atestiguaron la entrega de recursos y equipamiento especializado.
Autoridades estatales y representantes internacionales atestiguaron la entrega de recursos y equipamiento especializado. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Asimismo, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, precisó que durante el último año se registraron nueve feminicidios, todos esclarecidos. “No es un dato para presumir, porque lo ideal sería no tener ninguno, pero sí refleja que aquí hay un plan para cuidar a las mujeres”, dijo.

Fernández Montañez comentó que como parte de esta estrategia el Gobierno del Estado destinó 20 millones de pesos para fortalecer la operación de la fiscalía especializada, inversión con la que se adquirieron nueve camionetas, además de equipo de servicios periciales, equipo de cómputo y herramientas operativas que antes no existían. Las unidades fueron asignadas a distintos municipios para reforzar la atención regional, según se dijo.

$!Representantes de la Embajada de España coincidieron en que el combate a la violencia contra mujeres, niñas y niños requiere no solo acciones legales, sino un cambio cultural y un compromiso social permanente.
Representantes de la Embajada de España coincidieron en que el combate a la violencia contra mujeres, niñas y niños requiere no solo acciones legales, sino un cambio cultural y un compromiso social permanente. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

Entre las acciones implementadas, el fiscal destacó la operación del call center especializado, que en 90 días dio seguimiento puntual a alrededor de 3 mil medidas de protección. Recordó que también se incorporó el uso de brazaletes electrónicos, los cuales permiten supervisar en tiempo real las órdenes de protección desde el C4.

En representación de la Embajada de España en México, la consejera del Ministerio del Interior, Yolanda Rodríguez, señaló que la violencia contra mujeres, niñas y niños tiene un componente cultural que debe atenderse de manera directa. “La violencia que se ejerce contra las mujeres, las niñas y los niños por considerarles seres más débiles y vulnerables es completamente inaceptable”, afirmó, al subrayar que este tipo de conductas no pueden normalizarse ni justificarse desde ninguna práctica social o cultural.

Rodríguez agregó que el combate a la violencia no puede limitarse únicamente a leyes o investigaciones penales, sino que requiere un compromiso colectivo y una transformación social más profunda. “La lucha contra la violencia de género no puede reducirse a una mera persecución del delito; requiere sensibilización, voluntad de actuar y un enfoque humano en la atención a las víctimas”, expresó.

Al cierre del evento, el gobernador reiteró que la estrategia contra la violencia hacia mujeres, niñas y niños es permanente y requiere la participación de todas las instituciones. “Si una institución falla, no tendríamos estos resultados. Por eso hay que cuidar lo que se ha construido”, concluyó.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

