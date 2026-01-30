Gobierno de Coahuila entrega vehículos y equipo pericial a la Fiscalía Especializada en Mujeres y la Niñez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la entrega de unidades y equipamiento pericial a la Fiscalía Especializada en Mujeres y la Niñez. Durante la entrega, el mandatario afirmó que los recursos asignados forman parte de un proyecto transversal iniciado al comienzo de su administración. “Si se tiene la voluntad de mejorar algo, pero no hay presupuesto, es complicado. Aquí se destinó un presupuesto sin precedentes para esta materia”, dijo. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: amparo del 31 de enero podría reabrir caso de Elisa Loyo tras 17 años

En materia de seguridad general, el gobernador indicó que en Coahuila se registró una reducción del 35 por ciento en homicidios y que los 85 casos contabilizados fueron esclarecidos. “De esos homicidios, el 100 por ciento están resueltos, cuando el promedio nacional es del 42 por ciento”, dijo. Sobre la violencia contra las mujeres, señaló que, aun cuando un solo caso sería motivo de preocupación, los registros muestran una disminución. “Del 2024 al 2025 se bajaron un 50 por ciento los feminicidios en Coahuila y también están resueltos”, afirmó.

Asimismo, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, precisó que durante el último año se registraron nueve feminicidios, todos esclarecidos. “No es un dato para presumir, porque lo ideal sería no tener ninguno, pero sí refleja que aquí hay un plan para cuidar a las mujeres”, dijo. Fernández Montañez comentó que como parte de esta estrategia el Gobierno del Estado destinó 20 millones de pesos para fortalecer la operación de la fiscalía especializada, inversión con la que se adquirieron nueve camionetas, además de equipo de servicios periciales, equipo de cómputo y herramientas operativas que antes no existían. Las unidades fueron asignadas a distintos municipios para reforzar la atención regional, según se dijo.