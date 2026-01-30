Coahuila: amparo del 31 de enero podría reabrir caso de Elisa Loyo tras 17 años
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Guadalupe ‘Tita’ Gutiérrez promovió un amparo para esclarecer la muerte de su hija; el fallo, previsto para el 31 de enero, podría reabrir la investigación y corregir omisiones previas
Este 2025 se cumplieron 17 años del fallecimiento de Elisa Loyo, una joven chef de 25 años que murió en Filipinas en circunstancias que su familia califica como un feminicidio, a pesar del dictamen oficial de suicidio emitido por las autoridades de ese país.
Su madre, Rosa Guadalupe “Tita” Gutiérrez Cabello, ex investigadora de homicidios y catedrática de derecho, mantiene la esperanza puesta en el 31 de enero, fecha en la que se espera el fallo de un amparo que podría obligar a las autoridades mexicanas a iniciar una investigación conforme a derecho.
TE PUEDE INTERESAR: Carlos Slim se adjudica contrato para construir el tramo del Tren entre Saltillo y Santa Catarina
UN CASO MARCADO POR EL ACOSO Y LA SOSPECHA
Elisa Loyo estudiaba en Canadá y viajó a Pampanga, Filipinas, para trabajar en el Hotel Fontana Leisure Park & Casino. Antes de su muerte, la joven había denunciado ante su madre un ambiente hostil y acoso por parte de trabajadores del lugar, a quienes había señalado por el robo de comida. Poco antes de su regreso programado a Canadá, fue hallada sin vida.
Aunque el gobierno filipino cerró el caso como suicidio, Guadalupe Gutiérrez sostiene que las evidencias físicas y fotográficas sugieren lo contrario.
Como experta en derecho penal, Gutiérrez señala que el cuerpo de su hija presentaba golpes y destaca la existencia de sangre que las autoridades pasaron por alto. Además, denuncia que hubo un autor intelectual y tres autores materiales en lo que considera un crimen orquestado.
CASI DOS DÉCADAS DE IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN
A lo largo de 17 años, la búsqueda de justicia ha pasado por múltiples administraciones en México sin resultados tangibles.
En 2009, Guadalupe Gutiérrez se reunió con la entonces primera dama, Margarita Zavala, quien turnó el caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero el asunto terminó politizándose sin avances hacia el esclarecimiento de la muerte de Elisa.
La madre atribuye esta parálisis a la corrupción que ha persistido desde el sexenio de Felipe Calderón hasta la fecha.
“Yo lo atribuyo a la corrupción. Empezando por los primeros que conocieron el caso en el sexenio de Felipe Calderón. Y así se siguió llevando esta misma corrupción, arrastrando... ¿Miedo a qué? No, simplemente desidia, desfachatez, una corrupción terrible”, indicó.
En julio de 2022, la entonces Procuraduría General de la República determinó el no ejercicio de la acción penal, lo que llevó a Guadalupe Gutiérrez a tramitar el amparo que hoy se encuentra en el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.
Pese a los retrasos por carga de trabajo en el tribunal, la resolución está programada para finales de este mes.
LLAMADO A LA SENSIBILIDAD DE CLAUDIA SHEINBAUM
Ante la inminencia del fallo, Guadalupe Gutiérrez envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, recordándole su promesa de campaña de defender a las mujeres víctimas de agresión de género. La misiva también fue enviada con copia al primer ministro de Canadá y a organismos internacionales, ante la desconfianza por las irregularidades previas, como el uso de polígrafos de manera contraria a los derechos humanos durante las investigaciones.
“El llamado para ella es decirle: ‘Usted nos prometió... voy a defender a las mujeres... En su toma de posesión lo dijo. Entonces, ¿cómo no voy a tener fe?’”, expresó Gutiérrez, quien confía en que, independientemente de la política, el Poder Judicial actúe con rectitud para que el caso de Elisa sea investigado.
De ser favorable el amparo, se abriría un nuevo camino legal para esclarecer qué ocurrió realmente en aquel hotel de Filipinas hace casi dos décadas.
“Que resuelva la autoridad competente mexicana como debe ser... Que se le dé importancia a todas esas fotografías, a todas esas declaraciones, porque además tienen contradicciones”, concluyó.