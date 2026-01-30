Coahuila: amparo del 31 de enero podría reabrir caso de Elisa Loyo tras 17 años

Este 2025 se cumplieron 17 años del fallecimiento de Elisa Loyo, una joven chef de 25 años que murió en Filipinas en circunstancias que su familia califica como un feminicidio, a pesar del dictamen oficial de suicidio emitido por las autoridades de ese país.

Su madre, Rosa Guadalupe “Tita” Gutiérrez Cabello, ex investigadora de homicidios y catedrática de derecho, mantiene la esperanza puesta en el 31 de enero, fecha en la que se espera el fallo de un amparo que podría obligar a las autoridades mexicanas a iniciar una investigación conforme a derecho.

TE PUEDE INTERESAR: Carlos Slim se adjudica contrato para construir el tramo del Tren entre Saltillo y Santa Catarina

UN CASO MARCADO POR EL ACOSO Y LA SOSPECHA

Elisa Loyo estudiaba en Canadá y viajó a Pampanga, Filipinas, para trabajar en el Hotel Fontana Leisure Park & Casino. Antes de su muerte, la joven había denunciado ante su madre un ambiente hostil y acoso por parte de trabajadores del lugar, a quienes había señalado por el robo de comida. Poco antes de su regreso programado a Canadá, fue hallada sin vida.

Aunque el gobierno filipino cerró el caso como suicidio, Guadalupe Gutiérrez sostiene que las evidencias físicas y fotográficas sugieren lo contrario.

Como experta en derecho penal, Gutiérrez señala que el cuerpo de su hija presentaba golpes y destaca la existencia de sangre que las autoridades pasaron por alto. Además, denuncia que hubo un autor intelectual y tres autores materiales en lo que considera un crimen orquestado.