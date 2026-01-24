Gobierno de Ramos Arizpe consolida estrategia de cercanía con obras y programas sociales

Gobierno de Ramos Arizpe consolida estrategia de cercanía con obras y programas sociales

+ Seguir en Seguir en Google
Elena Vega
por Elena Vega

Programas sociales, obras de infraestructura, acciones en salud, educación y seguridad forman parte de la estrategia del Gobierno Municipal para mejorar la calidad de vida de las familias del municipio

Coahuila
/ 24 enero 2026
COMPARTIR

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una estrategia basada en la cercanía social, la atención directa y la coordinación con el Gobierno del Estado, la administración municipal encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha impulsado una serie de programas y obras que buscan atender de manera puntual las principales necesidades de la población y elevar la calidad de vida de miles de familias ramosarizpenses.

$!Las plazas públicas de colonias como Fidel Velázquez y Urdiñola están siendo remodeladas para recuperar espacios de convivencia comunitaria.
Las plazas públicas de colonias como Fidel Velázquez y Urdiñola están siendo remodeladas para recuperar espacios de convivencia comunitaria. FOTO: CORTESÍA

Respaldado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal ha puesto en marcha acciones que combinan apoyo social, infraestructura, salud, educación y seguridad, con resultados que comienzan a reflejarse en distintos sectores del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Empresa china anuncia inversión de 60 mdd y 600 nuevos empleos en Ramos Arizpe

$!La Clínica de la Salud Popular ubicada en la colonia Analco ya brinda atención médica accesible a la población, como parte de la estrategia municipal en materia de salud.
La Clínica de la Salud Popular ubicada en la colonia Analco ya brinda atención médica accesible a la población, como parte de la estrategia municipal en materia de salud. FOTO: CORTESÍA

Uno de los programas más representativos de esta política social es el “Mercadito de a Peso, Todos por Más”, que en su primera edición permitió a decenas de familias adquirir productos de la canasta básica a precios simbólicos. Esta estrategia tuvo como objetivo aliviar la economía familiar y acercar apoyos directos a los hogares que más lo necesitan, bajo un esquema solidario y de fácil acceso.

$!Las acciones del Gobierno Municipal reflejan el trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Ramos Arizpe y el Gobierno del Estado para generar resultados tangibles.
Las acciones del Gobierno Municipal reflejan el trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Ramos Arizpe y el Gobierno del Estado para generar resultados tangibles. FOTO: CORTESÍA

En materia de salud, el municipio avanza en la consolidación de las Clínicas de la Salud Popular, un proyecto que busca garantizar atención médica accesible y oportuna. Actualmente ya opera una clínica en la colonia Analco, mientras que una segunda unidad se encuentra próxima a inaugurarse en la colonia Manantiales. Con estas acciones se pretende reducir traslados, fortalecer la prevención y brindar servicios dignos a los sectores más vulnerables.

$!La rehabilitación del Camino del Real mejora la conectividad y la seguridad vial en una de las zonas estratégicas de Ramos Arizpe.
La rehabilitación del Camino del Real mejora la conectividad y la seguridad vial en una de las zonas estratégicas de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

El apoyo a la educación también se ha visto reflejado a través de la Ruta Estudiantil, un programa que facilita el traslado seguro y económico de estudiantes, contribuyendo a la permanencia escolar y representando un alivio para la economía de las familias.

$!La Ruta Estudiantil se ha consolidado como un apoyo clave para estudiantes y familias, al facilitar traslados seguros y económicos.
La Ruta Estudiantil se ha consolidado como un apoyo clave para estudiantes y familias, al facilitar traslados seguros y económicos. FOTO: CORTESÍA

En el ámbito de infraestructura, destacan obras como la rehabilitación del Camino del Real, que mejora la conectividad y la seguridad vial, así como la construcción del canal pluvial del Mirador, considerada una obra estratégica para la prevención de inundaciones y la protección del patrimonio de las familias que habitan en esa zona.

$!El programa “Mercadito de a Peso, Todos por Más” permitió a las familias adquirir productos de la canasta básica a precios simbólicos, fortaleciendo la economía del hogar.
El programa “Mercadito de a Peso, Todos por Más” permitió a las familias adquirir productos de la canasta básica a precios simbólicos, fortaleciendo la economía del hogar. FOTO: CORTESÍA

A estas acciones se suma la remodelación de espacios públicos en colonias como Fidel Velázquez y Urdiñola, con el objetivo de recuperar áreas de convivencia y fortalecer el tejido social. En seguridad, la reciente entrega de nuevas unidades policiacas permitirá reforzar la vigilancia tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales del municipio.

$!La entrega de nuevas unidades de policía permitirá reforzar la vigilancia tanto en la ciudad como en las áreas rurales del municipio.
La entrega de nuevas unidades de policía permitirá reforzar la vigilancia tanto en la ciudad como en las áreas rurales del municipio. FOTO: CORTESÍA

Las autoridades municipales han señalado que estas obras y programas forman parte de una visión integral de gobierno, basada en escuchar a la ciudadanía, responder con acciones concretas y trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado para ofrecer resultados tangibles.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha reiterado que la meta de su administración es clara: consolidar un Ramos Arizpe con mayor bienestar, desarrollo social y oportunidades para todas y todos.

TEMAS
apoyos sociales
obras públicas
Localizaciones
Coahuila
Ramos Arizpe
Personajes
Tomas Gutiérrez Merino
Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
Destacan que han documentado casos de tortura en centros de detención, anexos e incluso como herramienta de represión en protestas.

Visita de la ONU reaviva denuncias: tortura en detenciones, anexos y protestas, advierten
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
true

CFE: Tarifas eléctricas, ¿es inminente un alza?
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
El gobernador Manolo Jiménez destacó los resultados obtenidos por las tres ciudades de la entidad.

Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad
Personas protestan contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente al Ayuntamiento de San Antonio, Texas.

San Antonio, la ciudad con mayor población hispana de Texas, en tensión por presencia de agentes del ICE