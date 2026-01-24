Gobierno de Ramos Arizpe consolida estrategia de cercanía con obras y programas sociales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una estrategia basada en la cercanía social, la atención directa y la coordinación con el Gobierno del Estado, la administración municipal encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha impulsado una serie de programas y obras que buscan atender de manera puntual las principales necesidades de la población y elevar la calidad de vida de miles de familias ramosarizpenses.

Respaldado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal ha puesto en marcha acciones que combinan apoyo social, infraestructura, salud, educación y seguridad, con resultados que comienzan a reflejarse en distintos sectores del municipio. TE PUEDE INTERESAR: Empresa china anuncia inversión de 60 mdd y 600 nuevos empleos en Ramos Arizpe

Uno de los programas más representativos de esta política social es el “Mercadito de a Peso, Todos por Más”, que en su primera edición permitió a decenas de familias adquirir productos de la canasta básica a precios simbólicos. Esta estrategia tuvo como objetivo aliviar la economía familiar y acercar apoyos directos a los hogares que más lo necesitan, bajo un esquema solidario y de fácil acceso.

En materia de salud, el municipio avanza en la consolidación de las Clínicas de la Salud Popular, un proyecto que busca garantizar atención médica accesible y oportuna. Actualmente ya opera una clínica en la colonia Analco, mientras que una segunda unidad se encuentra próxima a inaugurarse en la colonia Manantiales. Con estas acciones se pretende reducir traslados, fortalecer la prevención y brindar servicios dignos a los sectores más vulnerables.

El apoyo a la educación también se ha visto reflejado a través de la Ruta Estudiantil, un programa que facilita el traslado seguro y económico de estudiantes, contribuyendo a la permanencia escolar y representando un alivio para la economía de las familias.

En el ámbito de infraestructura, destacan obras como la rehabilitación del Camino del Real, que mejora la conectividad y la seguridad vial, así como la construcción del canal pluvial del Mirador, considerada una obra estratégica para la prevención de inundaciones y la protección del patrimonio de las familias que habitan en esa zona.

A estas acciones se suma la remodelación de espacios públicos en colonias como Fidel Velázquez y Urdiñola, con el objetivo de recuperar áreas de convivencia y fortalecer el tejido social. En seguridad, la reciente entrega de nuevas unidades policiacas permitirá reforzar la vigilancia tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales del municipio.

Las autoridades municipales han señalado que estas obras y programas forman parte de una visión integral de gobierno, basada en escuchar a la ciudadanía, responder con acciones concretas y trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado para ofrecer resultados tangibles.