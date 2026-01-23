Empresa china anuncia inversión de 60 mdd y 600 nuevos empleos en Ramos Arizpe

Coahuila
23 enero 2026
    Empresa china anuncia inversión de 60 mdd y 600 nuevos empleos en Ramos Arizpe
    Autoridades estatales y municipales durante el anuncio de la inversión de la empresa china Shanghai Yongmaotai Automotive Technology en Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

Shanghai Yongmaotai Automotive Technology anuncia su llegada a la región

RAMOS ARIZPE, COAH.- La empresa de capital chino Shanghai Yongmaotai Automotive Technology, especializada en la fabricación de componentes de aleación de aluminio para la industria automotriz, anunció la creación de 600 nuevos empleos con su próxima instalación en el municipio de Ramos Arizpe.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que este anuncio es resultado de una serie de negociaciones que representan una inversión de 60 millones de dólares, consolidando al municipio como un destino estratégico para la llegada de capital extranjero y el desarrollo industrial de alto valor agregado.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: prevén ausentismo total en escuelas de educación básica ante pronóstico de bajas temperaturas

La compañía, detalló, estará enfocada en el suministro de piezas automotrices para empresas de talla internacional como General Motors, Volkswagen, Bosch y Continental, lo que permitirá fortalecer la cadena de proveeduría del sector automotriz en la región sureste de Coahuila.

RESPALDO ESTATAL, CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Tomás Gutiérrez destacó que en esta negociación fue fundamental el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha impulsado una política de atracción de inversiones basada en la certidumbre jurídica, la competitividad y la generación de condiciones favorables para el crecimiento industrial del estado.

Subrayó que la llegada de Shanghai Yongmaotai Automotive Technology no solo representa nuevos empleos, sino también la consolidación de Coahuila como un polo confiable para empresas internacionales que buscan expandir sus operaciones en México.

SINERGIA INSTITUCIONAL Y DESARROLLO REGIONAL

Por su parte, Jacobo Zertuche Cedillo, secretario de Fomento Económico, señaló que la consolidación de este proyecto es reflejo de la sinergia institucional entre el Gobierno del Estado y dependencias como las secretarías de Economía y del Trabajo, cuya coordinación ha sido clave para vincular el talento local con nuevas oportunidades laborales y facilitar la instalación de empresas internacionales en la región.

Añadió que este tipo de inversiones fortalecen el ecosistema industrial y contribuyen a la formación de capital humano especializado, elevando la competitividad de Ramos Arizpe y de Coahuila en el contexto nacional e internacional.

