Gobierno de Ramos Arizpe entrega aulas y equipo en escuela de Real del Valle

Coahuila
/ 10 marzo 2026
    El alcalde destacó que invertir en educación es apostar por el futuro del municipio y el desarrollo de las nuevas generaciones. CORTESÍA

La entrega de este plantel representa la número 48 de la actual administración

RAMOS ARIZPE, COAH.- La educación de niñas y niños del municipio continúa fortaleciendo su infraestructura y recursos, mediante acciones y obras que buscan ofrecer mejores oportunidades a las nuevas generaciones.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, con el respaldo del Gobierno del Estado que dirige Manolo Jiménez Salinas, realizó la entrega de equipamiento tecnológico en la primaria de nueva creación ubicada en la colonia Real del Valle, como parte del programa “En Tu Escuela Tú Eliges”.

Durante la ceremonia, el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) entregó además dos aulas didácticas, en beneficio directo de la comunidad estudiantil.

Al respecto, el alcalde Gutiérrez Merino subrayó la importancia de invertir en la educación. “Esto es también gracias a los gobiernos coordinados, a los esfuerzos de administraciones que han ejecutado obras y acciones, a darle seguimiento al crecimiento académico; estos son lugares donde ponemos nuestra semillita y ya cuando estos niños estén en una empresa, se darán cuenta y les dará satisfacción que estuvieron apoyados en todo momento”, señaló.

La entrega forma parte del programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’, que permite a cada plantel determinar sus necesidades prioritarias CORTESÍA

Por su parte, José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social, explicó que el programa permite que cada plantel educativo determine de manera directa cuáles son las necesidades prioritarias para mejorar su entorno escolar, destinando 50 mil pesos por escuela o turno a equipamiento y materiales didácticos.

En esta ocasión, que representa la entrega número 48 de la actual administración, la primaria de nueva creación recibió un proyector y tres pantallas inteligentes de 65 pulgadas, reforzando así la infraestructura tecnológica del plantel.

En el evento estuvieron presentes también Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación; Everardo Durán Flores, coordinador regional de Mejora Coahuila; Mónica Merino Sánchez, directora de Educación; y Domingo Julián Nolasco Rodríguez, director de la escuela.

Con estas acciones, el municipio de Ramos Arizpe reafirma su compromiso con la educación y con la formación integral de los estudiantes, consolidando espacios que favorecen su desarrollo académico y personal.

