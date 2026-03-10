Gobierno de Ramos Arizpe entrega aulas y equipo en escuela de Real del Valle

RAMOS ARIZPE, COAH.- La educación de niñas y niños del municipio continúa fortaleciendo su infraestructura y recursos, mediante acciones y obras que buscan ofrecer mejores oportunidades a las nuevas generaciones.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, con el respaldo del Gobierno del Estado que dirige Manolo Jiménez Salinas, realizó la entrega de equipamiento tecnológico en la primaria de nueva creación ubicada en la colonia Real del Valle, como parte del programa “En Tu Escuela Tú Eliges”.

Durante la ceremonia, el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) entregó además dos aulas didácticas, en beneficio directo de la comunidad estudiantil.

Al respecto, el alcalde Gutiérrez Merino subrayó la importancia de invertir en la educación. “Esto es también gracias a los gobiernos coordinados, a los esfuerzos de administraciones que han ejecutado obras y acciones, a darle seguimiento al crecimiento académico; estos son lugares donde ponemos nuestra semillita y ya cuando estos niños estén en una empresa, se darán cuenta y les dará satisfacción que estuvieron apoyados en todo momento”, señaló.