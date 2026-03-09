Ramos Arizpe: Servicios Primarios refuerza labores con nuevas unidades de recolección

RAMOS ARIZPE, COAH.- Mantener una ciudad limpia y ordenada es una tarea que se construye diariamente mediante el trabajo del Gobierno Municipal y la participación de la ciudadanía, coincidieron operadores del área de Servicios Primarios que recientemente comenzaron a trabajar con las nuevas unidades de limpieza entregadas por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino para fortalecer el servicio en el municipio.

José Plata, operador de la nueva barredora mecánica de Ramos Arizpe, explicó que su labor inicia desde muy temprano y requiere disciplina, así como compromiso para mantener en buenas condiciones tanto la unidad como las vialidades de la ciudad.

“Estamos trabajando para que todos los espacios estén lo más limpios posible, para que las personas gocen de vialidades limpias, de lugares limpios, donde puedan transitar y convivir con sus familias, que puedan tener una mejor calidad de vida y de limpieza”, expresó.

Por su parte, Jesús Arturo, operador de uno de los nuevos camiones recolectores, destacó que el nuevo equipamiento representa una herramienta importante para mejorar la eficiencia del servicio.

“Es una unidad muy imponente, más grande y con más capacidad que los que ya tenemos. Para mí es un gusto servirle a Ramos Arizpe; tengo 24 años en esto”, comentó.