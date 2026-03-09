Ramos Arizpe: Servicios Primarios refuerza labores con nuevas unidades de recolección

Coahuila
/ 9 marzo 2026
    Operadores del área de Servicios Primarios destacaron que mantener la ciudad limpia requiere trabajo diario y la colaboración de la ciudadanía. CORTESÍA

Los nuevos camiones recolectores cuentan con mayor tamaño y capacidad que las unidades anteriores

RAMOS ARIZPE, COAH.- Mantener una ciudad limpia y ordenada es una tarea que se construye diariamente mediante el trabajo del Gobierno Municipal y la participación de la ciudadanía, coincidieron operadores del área de Servicios Primarios que recientemente comenzaron a trabajar con las nuevas unidades de limpieza entregadas por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino para fortalecer el servicio en el municipio.

José Plata, operador de la nueva barredora mecánica de Ramos Arizpe, explicó que su labor inicia desde muy temprano y requiere disciplina, así como compromiso para mantener en buenas condiciones tanto la unidad como las vialidades de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Camiones, contenedores y barredora mecánica llegan para mejorar limpieza urbana

“Estamos trabajando para que todos los espacios estén lo más limpios posible, para que las personas gocen de vialidades limpias, de lugares limpios, donde puedan transitar y convivir con sus familias, que puedan tener una mejor calidad de vida y de limpieza”, expresó.

Por su parte, Jesús Arturo, operador de uno de los nuevos camiones recolectores, destacó que el nuevo equipamiento representa una herramienta importante para mejorar la eficiencia del servicio.

“Es una unidad muy imponente, más grande y con más capacidad que los que ya tenemos. Para mí es un gusto servirle a Ramos Arizpe; tengo 24 años en esto”, comentó.

El personal de recolección pidió comprensión y apoyo de la ciudadanía durante las maniobras que realizan en las vialidades. CORTESÍA

Asimismo, hizo un llamado a la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante las labores diarias de recolección.

“Que nos echen la mano cuando estemos haciendo las maniobras en las vialidades, porque son unidades grandes y a veces se nos complica un poquito”, añadió.

Al respecto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reconoció el esfuerzo del personal que diariamente trabaja para mantener limpia la ciudad y destacó la importancia de valorar este servicio público.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe supera el 50 por ciento de la meta en apoyos escolares

“Detrás de cada calle limpia hay trabajadores que se levantan muy temprano para servir a Ramos Arizpe. Es uno de los trabajos más dignos que tiene el municipio y también de los que requieren mayor esfuerzo físico y compromiso. Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía a tener empatía con ellos, respetar su trabajo y sumarse al cuidado de nuestra ciudad”, señaló.

En días recientes, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó la entrega de dos camiones recolectores de basura, un camión tipo roll off equipado con cinco contenedores y una barredora mecánica, equipo que permitirá fortalecer el servicio de limpieza en colonias, comunidades y vialidades principales del municipio.

