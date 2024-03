Gobierno Federal deja ‘seco’ de presupuesto al campo, afirma consultor agrícola internacional

Para incrementar la producción agropecuaria, los campesinos necesitan insumos esenciales, como semilla mejorada, fertilizantes, maquinaria y créditos agrícolas, pues las técnicas de producción no son suficientes, sin embargo, en el sexenio pasado y actual el presupuesto federal destinado al campo ha disminuido en miles de millones de pesos.

Guillermo Ortiz Ferrara, consultor agrícola internacional y experto en mejoramiento genético de plantas y producción de alimentos, señaló que los alimentos no provienen de los supermercados, sino del agro, y se requiere otorgarle más recursos y aprovechar el potencial que tiene el país con sus diferentes tipos de climas.

“El campo mexicano está abandonado, es necesario que nuestras autoridades entiendan que los alimentos no provienen de los supermercados; son producidos por agricultores que no solamente producen alimentos para sus familias, sino también para quienes vivimos en las ciudades. Es necesario darlos créditos agrícolas, maquinaria, fertilizantes, semilla mejorada, etcétera. Si no entienden esto, nuestro campo va a seguir sufriendo”.

Frente al cambio climático, con sequías e inundaciones más intensas, con alteraciones del clima de manera significativa, la carrera de ingenieros agrónomos adquiere mayor importancia.

“Mi experiencia de trabajar con 30 países en el Medio Oriente y Norte de África por 43 años, indica que la situación del campo en México no es nada diferente a lo que pasa en aquellos países subdesarrollados. Tenemos el mismo problema, pero lo que es triste que nuestro México tiene todos los climas: en 1.9 millones de kilómetros cuadrados de nuestro territorio tenemos buenas tierras en el norte, zonas tropicales en el sur, costas en el centro y potencial para aumentar los rendimientos al máximo”.

Otra ventaja es que se cuenta con científicos capacitados en producción de alimentos; por ejemplo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuaria tiene más de mil científicos, la mayoría con maestría y casi el 40 por ciento tienen maestría y doctorado, que necesitan recursos para desarrollar investigaciones.

“El campo está abandonado, el presupuesto federal ha ido disminuyendo no solo en esta administración. No han entendido el valor que tiene el no importar: estamos exportando fresas de Guanajuato de primera calidad, limones de Colima, aguacates de Michoacán, y estamos importante maíz de segunda o tercera, trigo, eso no se vale, la autosuficiencia alimentaria debe llevarse a cabo y tenemos potencial para hacerlo”.

Ortiz Ferrara, con 43 años de experiencia asesorando a 30 países de Medio Oriente, Norte de África y Asia en producción alimentaria, subrayó que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro es una institución educativa de excelencia que contribuye a la producción agropecuaria a través de la tecnología aplicada al campo mexicano.