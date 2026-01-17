Golpe al huachicol en Coahuila: interceptan pipa con 55 mil litros de diésel ilícito

Coahuila
/ 17 enero 2026
    Golpe al huachicol en Coahuila: interceptan pipa con 55 mil litros de diésel ilícito
    La pipa fue interceptada por elementos de la Policía del Estado en la carretera Saltillo–Torreón, a la altura del ejido Padre Santos, durante un operativo de vigilancia. FOTO: FGE

Elementos de la Policía del Estado aseguraron una pipa que transportaba 55 mil litros de diésel de presunta procedencia ilícita

Un importante cargamento de diésel presuntamente ilegal fue asegurado durante la madrugada de este jueves en la carretera Saltillo–Torreón, luego de que autoridades estatales interceptaran una pipa a la altura del kilómetro 17, en las inmediaciones del ejido Padre Santos.

La acción se llevó a cabo alrededor de las 5:00 horas, cuando elementos de la Policía del Estado de Coahuila detuvieron la marcha de la unidad como parte de los operativos de vigilancia implementados en este tramo carretero, considerado estratégico para el tránsito de transporte pesado.

TE PUEDE INTERESAR: Salud Coahuila suspende quirófano de clínica estética en Monclova por irregularidades y denuncia

Durante la revisión de rutina, el conductor no logró acreditar la procedencia legal del combustible que transportaba, el cual ascendía a un volumen aproximado de 55 mil litros de diésel, comúnmente identificado como huachicol.

Información recabada en el lugar señala que el operador de la pipa es originario del estado de Tamaulipas y que el cargamento tenía como destino final el estado de Nuevo León; sin embargo, la ausencia de permisos y documentación oficial motivó el aseguramiento inmediato del hidrocarburo y del vehículo.

Además de la falta de acreditación del combustible, las autoridades detectaron diversas irregularidades en las condiciones de seguridad de la unidad, así como deficiencias en la señalización obligatoria para este tipo de transporte, elementos que quedaron asentados en el informe policial correspondiente.

Tras la intervención, el conductor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que abrió una carpeta de investigación para esclarecer el origen del diésel y determinar las responsabilidades legales conforme a la normativa federal.

El aseguramiento representa un nuevo golpe al tráfico ilegal de hidrocarburos en la región, mientras las autoridades reiteraron que los operativos de vigilancia se mantendrán de manera permanente en las principales vías de comunicación del estado.

Temas


Huachicol

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un barco navega por una bahía con agua congelada a las afueras de Nuuk, Groenlandia.

Trump anuncia aranceles del 10% a Francia, Alemania y más, por apoyo a Groenlandia
Morenistas coinciden que el caso contra VANGUARDIA refleja prácticas irregulares históricas.

Diputados de Morena cuestionan fallas en la Fiscalía tras detención y liberación de Armando Castilla
Ricardo Salinas: Delirio de persecución

Ricardo Salinas: Delirio de persecución
true

POLITICÓN: Adrián de la Garza, cabeza de red que controla Fiscalía y otros órganos de NL
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla en la Reserva Federal, el 10 de diciembre de 2025, en Washington.

Un desglose de la disputa entre Trump y Powell
Las personas despedidas fueron citadas esta mañana en las oficinas de Recursos Humanos de General Motors del complejo de Ramos Arizpe.

Saltillo: Confirma GM despido de 1900 empleados; alineará demanda de eléctricos (video)
Varios taxistas acudieron al llamado de auxilio de su compañero, quien fue despojado de sus pertenencias por dos delincuentes, en la colonia Australia.

Taxistas y vecinos someten a presuntos asaltantes en colonia Australia, al sur de Saltillo
La leche es una fuente conveniente de calcio, pero no es la única ni necesariamente la mejor para todos.

¿La leche realmente fortalece los huesos? Lo que dice la ciencia