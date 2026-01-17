Golpe al huachicol en Coahuila: interceptan pipa con 55 mil litros de diésel ilícito

Un importante cargamento de diésel presuntamente ilegal fue asegurado durante la madrugada de este jueves en la carretera Saltillo–Torreón, luego de que autoridades estatales interceptaran una pipa a la altura del kilómetro 17, en las inmediaciones del ejido Padre Santos.

La acción se llevó a cabo alrededor de las 5:00 horas, cuando elementos de la Policía del Estado de Coahuila detuvieron la marcha de la unidad como parte de los operativos de vigilancia implementados en este tramo carretero, considerado estratégico para el tránsito de transporte pesado.

Durante la revisión de rutina, el conductor no logró acreditar la procedencia legal del combustible que transportaba, el cual ascendía a un volumen aproximado de 55 mil litros de diésel, comúnmente identificado como huachicol.

Información recabada en el lugar señala que el operador de la pipa es originario del estado de Tamaulipas y que el cargamento tenía como destino final el estado de Nuevo León; sin embargo, la ausencia de permisos y documentación oficial motivó el aseguramiento inmediato del hidrocarburo y del vehículo.

Además de la falta de acreditación del combustible, las autoridades detectaron diversas irregularidades en las condiciones de seguridad de la unidad, así como deficiencias en la señalización obligatoria para este tipo de transporte, elementos que quedaron asentados en el informe policial correspondiente.

Tras la intervención, el conductor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que abrió una carpeta de investigación para esclarecer el origen del diésel y determinar las responsabilidades legales conforme a la normativa federal.

El aseguramiento representa un nuevo golpe al tráfico ilegal de hidrocarburos en la región, mientras las autoridades reiteraron que los operativos de vigilancia se mantendrán de manera permanente en las principales vías de comunicación del estado.