Salud Coahuila suspende quirófano de clínica estética en Monclova por irregularidades y denuncia

MONCLOVA, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila determinó la suspensión de actividades en el área de quirófano de una clínica de cirugía estética ubicada en el Fraccionamiento Aguilar, tras una revisión sanitaria en la que no se logró acreditar la documentación profesional del médico responsable del establecimiento.

La intervención de las autoridades se dio a raíz de una denuncia presentada por Julia Rosa “N”, quien señaló haber sufrido afectaciones en su salud después de someterse a diversos procedimientos estéticos en ese lugar, los cuales atribuye a una presunta negligencia médica.

Luego de que el caso cobrara relevancia pública a inicios de la semana, personal de Regulación Sanitaria acudió al inmueble para realizar una inspección integral, en la que se evaluaron las condiciones del quirófano, los protocolos de operación y la documentación del profesional a cargo de las cirugías.

Como resultado de la revisión, se determinó que el médico identificado como Juan Luis “N” no cumplía con todos los requisitos necesarios para la práctica de procedimientos quirúrgicos, por lo que se ordenó la suspensión inmediata del área destinada a cirugías estéticas.

Las autoridades sanitarias informaron que la medida se mantendrá vigente mientras no se subsanen todas las observaciones realizadas durante la inspección y se presenten los documentos que acrediten la preparación, certificación y autorización correspondientes para este tipo de intervenciones.

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentra la falta de aval por parte de la Federación de Cirujanos Plásticos, organismo encargado de certificar a los especialistas capacitados para realizar cirugías estéticas de manera formal y segura.

(Con información de La Prensa)