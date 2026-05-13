Graduaciones y evaluaciones deberán ajustarse al calendario oficial: SEDU

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    Graduaciones y evaluaciones deberán ajustarse al calendario oficial: SEDU
    Aunque inicialmente se planteó la posibilidad de adelantar el cierre del ciclo escolar por las altas temperaturas, la Secretaría de Educación mantuvo sin cambios el calendario oficial de 185 días. ARCHIVO
Katya González
por Katya González

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La Subsecretaría de Educación Básica recordó que el cierre del ciclo escolar y las ceremonias deberán realizarse conforme a las fechas oficiales establecidas

Luego de que a nivel nacional se planteara y posteriormente se descartara una modificación al calendario escolar por las altas temperaturas y el arranque de la Copa Mundial de Futbol, algunas escuelas en Coahuila adelantaron evaluaciones y ceremonias de graduación. Esto, ante la posibilidad de que el ciclo concluyera el 5 de junio.

Sin embargo, al mantenerse vigente el calendario oficial de 185 días, la Secretaría de Educación de Coahuila pidió a los planteles ajustar sus actividades conforme a las fechas originalmente establecidas.

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El subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano, recordó que las ceremonias de graduación deberán realizarse entre el 1 y el 15 de julio. “Creo que el calendario es muy claro. Las fechas que se emiten para poder llevar a cabo las graduaciones son en el mes de julio”, señaló.

Indicó que la dependencia estatal nunca emitió un comunicado oficial para modificar el calendario escolar. Explicó que se mantenían a la espera de la determinación definitiva por parte de la Secretaría de Educación Pública federal.

Sobre las medidas ante las altas temperaturas, explicó que continúan vigentes los protocolos de atención en cada región del estado. Esto dependerá de las condiciones climáticas y de infraestructura de los planteles.

Detalló que mientras algunas escuelas cuentan con aulas climatizadas y techumbres, otras carecen de este equipamiento. Por ello, pueden aplicar ajustes temporales, como reducción de horarios o clases a distancia. Estas medidas se autorizan según las condiciones de cada municipio y centro educativo.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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