Grupo Delta inaugura nueva nave industrial en Ramos Arizpe

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    Grupo Delta inaugura nueva nave industrial en Ramos Arizpe
    Autoridades municipales y directivos encabezaron la inauguración de la nave industrial IP102 en Ramos Arizpe. CORTESÍA

Proyecto IP102 fortalece actividad manufacturera

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco del 46 aniversario de la elevación de Ramos Arizpe a ciudad, fue inaugurada la nave industrial IP102 de Grupo Delta, proyecto que se integra al crecimiento económico y manufacturero que mantiene el municipio.

Durante el evento protocolario, autoridades municipales y directivos de la empresa encabezaron el corte de listón de la nueva planta, desarrollo que representa ocho años de planeación, gestión y trabajo para concretar su operación.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la ciudad continúa consolidándose como uno de los principales polos industriales de la región, sin perder elementos que forman parte de su identidad histórica, social y cultural.

“Hoy, a 46 años de que Ramos Arizpe fue elevada a ciudad, continúan desarrollándose proyectos industriales por parte de inversionistas en el municipio. Además de su actividad económica, también se distingue por su gente, su gastronomía y su historia”, expresó.

$!La apertura de la nueva planta coincidió con el 50 aniversario de trayectoria de Grupo Delta.
La apertura de la nueva planta coincidió con el 50 aniversario de trayectoria de Grupo Delta. CORTESÍA

La apertura de la nave IP102 coincidió además con la conmemoración por los 50 años de trayectoria de Grupo Delta, celebración en la que se resaltó el significado estratégico de este complejo para el crecimiento operativo y la expansión de la compañía.

Representantes de la empresa señalaron que esta nueva infraestructura simboliza una etapa de oportunidades, fortalecimiento industrial y desarrollo para la firma dentro de la Región Sureste de Coahuila.

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