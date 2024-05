‘Ha sido complicado el camino’: Alicia y Andrés, con discapacidad visual, dan vida a MABA Radio en Saltillo

En ese sentido, dijo que es importante que los medios de comunicación no tengan miedo de incluir a personas con discapacidad visual, pues cuando van a pedir un trabajo ya llevan experiencia detrás y una carrera hecha. “¿Por qué no vamos a poder hacer un trabajo? ¿Qué nos lo impediría a estas alturas?” , cuestionó.

“Casi en ningún medio se nos da la oportunidad. Siempre que hay otra persona visual dispuesta a ayudarnos, como que el medio nos da la oportunidad. Yo he trabajado en algunos, grabando algunos spots, cortinillas, cosas así. Desde los 12 años he recorrido la radio local, pero nunca con una remuneración o que me digan ‘vas a grabar tres spots a la semana’, siempre es como ‘pues sí, cuando tengamos un spot te hablamos y vienes y lo grabas y ya’ y así como que ya ellos sienten que hicieron el trabajazo” , mencionó.

Mencionó que específicamente en MABA Radio no ha sido tan complicado desempeñar su trabajo por la adaptación tecnológica que tienen, sin embargo, no ha sido igual en todos los medios de comunicación.

De esa rama es maestro en la Asociación Mexicana de Enfermedades Visuales y Estudios de la Retina A. C. (Amever) en Saltillo, por lo que consideró estar siempre a la vanguardia de edición de audio y manejo de servidores.

Explicó que en Amever, junto con Alicia, ya tenían un proyecto de radio por Internet para personas ciegas en toda Latinoamérica, por lo que después fue invitado a MABA para colaborar en la accesibilidad de los aparatos.

“El ingeniero me ofreció trabajo y para nosotros, las personas con discapacidad, que una empresa que te ofrezca trabajo es algo muy poco común y bueno. Me siento muy halagado y muy beneficiado con este trabajo”, expresó.

García explicó que para operar la cabina ocupa un lector de pantalla que trabaja con una combinación de teclas para realizar distintas acciones. Se pueden hacer diferentes scripts para que lea contenidos específicos en la pantalla y le diga a la persona lo que aparece en la misma.

“Yo perdí la vista a los 26 años y desde ese tiempo empecé a buscar la manera de adaptarme. Yo estudié arquitectura y de repente pierdo la vista y me encuentro como analfabeto, porque todo lo que había aprendido anteriormente ya no me servía. Entonces yo traté de volver a aprender todo y en este proceso traté de buscar contenidos que me pudieran ayudar”, dijo.

Detalló que a partir de entonces contactó organizaciones en España y en Argentina para desarrollar tecnología y programación, además de realizar un diplomado con Microsoft para aprender y enseñar los programas Office para personas ciegas.

Ahora en Amever es maestro de computación y afirmó sentir mucho orgullo de que otras personas con discapacidad puedan desarrollar habilidades e incluso obtener empleos.

“Me siento muy contento porque mucha gente a la que le he dado clases tiene un trabajo de contador o de secretaria. Siendo una persona ciega, sabe manejar una computadora, sabe utilizar Office y es muy bonito que el Día del Maestro reciba muchos mensajes muy bonitos y eso me hace sentir muy bien”, contó Andrés.

Añadió que las personas ciegas escuchan mucho la radio y actualmente trabajan en adaptarse a las nuevas tecnologías para desarrollar un podcast.

INVITAN A ESCUCHAR MABA

“Somos una empresa que divulga toda la información ecológica que en este momento es muy importante por el cambio climático que está existiendo, el saber cuidar a nuestras mascotas y la naturaleza. Aquí hay expertos en todas las áreas que te puedas imaginar, los ingenieros forestales que están aquí participan en los contenidos de divulgación que tenemos y bueno, pues los invitamos a que estén con nosotros, nos escuchen y participen con nosotros”, dijo Andrés García.

Por su parte, Alicia indicó que los medios de contacto con la estación son el Facebook de MABA Radio, así como el teléfono 844-600-4471 a través de WhatsApp.

“Nos pueden escuchar en Alexa, Tuning Radio, todas estas aplicaciones para radios. Esperamos que nos sigan, que nos den like en nuestra página y que les gusten las notas que publicamos también por videitos, algunos programas cuando tenemos invitados los pasamos para Facebook live y pues también nuestros compañeros ingenieros forestales colaboran aquí, nos ayudan a grabar todo el contenido visual y pues también son parte muy importante para que MABA Radio sea bastante inclusiva”, puntualizó.