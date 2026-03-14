Habrá brigada de actas de nacimiento a bajo costo en Frontera

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Coahuila
/ 14 marzo 2026
    Habrá brigada de actas de nacimiento a bajo costo en Frontera
    La alcaldesa Sara Irma Pérez anunció la brigada del Registro Civil, a llevarse a cabo los días 18 y 19 de marzo. LIDIET MEXICANO

La ciudadanía podrá adquirir documentación desde 20 pesos los días 18 y 19 de marzo

FRONTERA, COAH.- El municipio de Frontera llevará a cabo una brigada del Registro Civil donde las familias podrán tramitar actas de nacimiento a bajo costo y obtener algunos certificados de manera gratuita.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú invitó a la ciudadanía a aprovechar la Gran Brigada del Registro Civil, que se realizará en coordinación con el programa estatal Mejora Coahuila, el DIF estatal, el DIF Municipal y el Gobierno del Estado, con el objetivo de facilitar el acceso a documentos oficiales.

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La jornada se realizará los días 18 y 19 de marzo en el Salón Ebenezer, ubicado en la calle Progreso número 404 de la zona centro, a partir de las 09:00 horas.

Durante el 18 de marzo se brindará atención para aclaraciones de actas con un costo de 50 pesos, además de certificados de inexistencia para personas nacidas en Coahuila, los cuales serán gratuitos.

Para el 19 de marzo se ofrecerán actas de nacimiento de Coahuila con un costo de 20 pesos, mientras que las actas foráneas tendrán un costo de 40 pesos, como parte del apoyo que se brinda para facilitar estos trámites a la población.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó que este tipo de brigadas permite que niñas, niños, adultos y personas mayores puedan regularizar su documentación oficial, lo que les facilita acceder a servicios y diversos programas. Asimismo, reiteró que su administración continuará acercando servicios a las familias de Frontera.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

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