Cierre de accesos de Ferromex afecta a 2 mil familias; analizan puente peatonal en Torreón

TORREÓN, COAH.- La crisis de movilidad provocada por Ferromex en Torreón escaló al plano legislativo. El diputado Felipe González Miranda denunció la nula disposición de la empresa para resolver el bloqueo de pasos entre colonias, asegurando que la firma ha faltado a su compromiso de responsabilidad social al abandonar las mesas de trabajo.

La problemática impacta directamente a familias que han habitado la zona por tres décadas. Ante el muro impuesto por la ferroviaria, el municipio ha tomado la iniciativa de proyectar un puente peatonal que sirva como solución definitiva.

Mientras tanto, una queja ante la CNDH sigue su curso como medida de presión legal ante la afectación de derechos básicos.

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Los testimonios ciudadanos, respaldados por un padrón de 600 firmas, reflejan un panorama complicado: usuarios del transporte público obligados a largas caminatas o gastos extra en taxis.

El sector educativo también sufre las consecuencias; docentes de zonas como Las Dalias reportan que los alumnos no logran llegar a tiempo a sus aulas debido a las restricciones de paso.

Para González Miranda, este caso sienta un precedente sobre la necesidad de fiscalizar con mayor rigor los impactos sociales de las obras ferroviarias.

El legislador insistió en que las licencias y permisos de estas empresas deben estar condicionados al respeto del entorno urbano y la dinámica de las comunidades preexistentes.