Cierre de accesos de Ferromex afecta a 2 mil familias; analizan puente peatonal en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 13 marzo 2026
    Cierre de accesos de Ferromex afecta a 2 mil familias; analizan puente peatonal en Torreón
    El diputado Felipe González Miranda señaló que el caso evidencia la necesidad de revisar los permisos y la responsabilidad social de las empresas ferroviarias ante el impacto urbano que generan. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

COMPARTIR

TEMAS


Diputados

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


FERROMEX

El diputado Felipe González denunció que Ferromex abandonó las mesas de diálogo para resolver el bloqueo de pasos entre colonias en Torreón

TORREÓN, COAH.- La crisis de movilidad provocada por Ferromex en Torreón escaló al plano legislativo. El diputado Felipe González Miranda denunció la nula disposición de la empresa para resolver el bloqueo de pasos entre colonias, asegurando que la firma ha faltado a su compromiso de responsabilidad social al abandonar las mesas de trabajo.

La problemática impacta directamente a familias que han habitado la zona por tres décadas. Ante el muro impuesto por la ferroviaria, el municipio ha tomado la iniciativa de proyectar un puente peatonal que sirva como solución definitiva.

Mientras tanto, una queja ante la CNDH sigue su curso como medida de presión legal ante la afectación de derechos básicos.

TE PUEDE INTERESAR: Solicitan donadores de sangre y plaquetas para hijo de Óscar Pimentel, secretario de Gobierno de Coahuila

Los testimonios ciudadanos, respaldados por un padrón de 600 firmas, reflejan un panorama complicado: usuarios del transporte público obligados a largas caminatas o gastos extra en taxis.

El sector educativo también sufre las consecuencias; docentes de zonas como Las Dalias reportan que los alumnos no logran llegar a tiempo a sus aulas debido a las restricciones de paso.

Para González Miranda, este caso sienta un precedente sobre la necesidad de fiscalizar con mayor rigor los impactos sociales de las obras ferroviarias.

El legislador insistió en que las licencias y permisos de estas empresas deben estar condicionados al respeto del entorno urbano y la dinámica de las comunidades preexistentes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diputados

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


FERROMEX

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La táctica de siempre

La táctica de siempre
true

Reforma electoral: Tras revés, Morena alista patada a sus aliados y opositores
true

POLITICÓN: Plan B de Sheinbaum, entre alertas de expertos y el ‘cobro de factura’
Varios tractocamiones fueron colocados sobre la vialidad para impedir el paso.

Bloquean transportistas retorno en la Saltillo-Monterrey

Esto, ya que el líder de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo que el Estrecho de Ormuz deberá permanecer cerrado y advirtió que todas las bases de E.U. en la región serán cerradas.

Prevé la EIA recorte de 8 millones de barriles diarios por guerra en Medio Oriente
Julio Rodríguez, jugador de Halcones de Saltillo, ingresó en el segundo tiempo ante un combinado de la Liga Premier FMF.

De Saltillo a la Selección: Julio Rodríguez suma minutos con el selectivo de la Liga TDP
Scott Bessent declaró el jueves 12 de marzo que Rusia no se beneficiaría significativamente del levantamiento de las sanciones, pero reconoció que sí obtendría algún beneficio financiero.

Trump retira las sanciones a Rusia en medio del bloqueo de petróleo de Irán
A finales de julio, un agente del FBI solicitó a sus colegas que comenzaran una tarea delicada relacionada con Jeffrey Epstein, enumerando los nombres de 14 hombres prominentes, con el presidente Trump a la cabeza.

La falta de registros sobre Trump en los archivos Epstein evidencia fallos en su manejo