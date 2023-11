‘Hacer testamento no es causa de muerte’; exhorta Notario Público de Saltillo a dejar en orden las posesiones

Durante el lapso en el que las personas transitan por la vida, en la mayoría de los casos adquieren bienes inmuebles, ahorran dinero y tienen familia; una minoría tiene en orden dichas posesiones y cuenta con un testamento que rige el destino de sus bienes al morir.

“Al momento en el que llega la muerte, las personas deben tener en orden propiedades, bienes inmuebles, ahorros y el testamento, porque así evitamos problemas posteriores”, resaltó Gerardo Villarreal Ríos, Notario Público número 89.

El fedatario dio a conocer que al realizar una compra, no basta con el documento del contrato de compra-venta. Este, debe haberse ratificado ante Notario, pero además debe contarse con la escritura pública a nombre del propietario, o propietarios.

“La escritura debe estar inscrita en el Registro Público de la Propiedad. La entrega de las escrituras, de vendedor a comprador, no quiere decir que soy el dueño del inmueble”, explicó. “Si el vendedor muere y el comprador no es el propietario ante el Registro Público, los bienes del vendedor se reparten entre sus deudos, incluido el inmueble vendido”.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: ¿Las deudas te siguen hasta la tumba? ¡No! Las deberán pagar tus hijos

Heredar los ahorros bancarios requiere de otro paso aparte del ser nombrado beneficiario de la cuenta. El o los herederos, debe contar con el contrato original de apertura de cuenta.

“Tener nuestro testamento hecho es importante porque así evitamos cualquier problema posterior, porque en vida, definimos que queremos que suceda al momento de nuestra muerte con nuestros bienes y dinero”.

La falta de testamento genera un juicio legal en el que cualquier persona que considere que tiene derechos a heredar, puede originarlo. “Y vamos a tener que ir al juzgado a explicar que quien me hereda, no llegó a poner las cosas en orden y me las heredó. Este trámite lleva tiempo y dinero. Por eso es importante tener en regla el testamento y la papelería de nuestras compras y ahorros”.

Gerardo Villarreal Ríos aseguró que poner en orden las pertenencias adquiridas en vida “no es causal de muerte, como tampoco es causa de muerte hacer el testamento”. Comentó que muchas personas aún creen que por iniciar estos trámites proyectan su muerte, lo cual no es así. “Lo que sí va a pasar, es que al momento de morir, van a aligerar el duelo por su partida a sus seres queridos”.