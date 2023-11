Atravesar el luto desde el amor; ¿sabías que hay ceremonias alternativas para despedir a un ser querido en Saltillo?

Distintas pérdidas, principalmente la de un ser querido, truncan emocionalmente la vida de sus deudos. Levantarse, asearse, salir de casa, entre otras actividades se vuelven complejas de realizar.

La resistencia y la negación, son fases de un duelo. Sin embargo, hay personas que se estancan en estas etapas por temor a aceptar la muerte como un sinónimo de despedida, aferrándose al dolor de una manera inconsciente.

“Despedirnos de alguien, en nuestra mente significa que no lo vamos a volver a ver, o que no lo vamos a volver a escuchar, o no lo vamos a volver a sentir. Como parte del duelo siempre está la resistencia y la negación a creer que esa persona ya no está, y para hacer un duelo, requerimos pasar por ahí”, explicó Lina Gutiérrez Patiño, terapeuta holística en Samadhi.

Esta semana en la que se recuerda a los familiares que han trascendido del plano terrenal, casas holísticas con terapeutas especializadas en áreas como la cuántica, angelical y SAAMA ofrecen a los deudos a dar paso a ese dolor, desde el amor.

“En estas ceremonias lo que hacemos es honrar la vida de la persona que estuvo aquí. Lo honras no desde la tristeza porque ya no está, sino de reconocer el camino que vivió y todas las cosas que compartió”.

El duelo puede estancarse en los deudos por diversas situaciones. Una frecuente en nuestra ciudad es la falta de despedida. De acuerdo con Kenia Cortinas Morales, terapeuta cuántica en Ady Shakti, la emergencia sanitaria por COVID-19 arrancó a muchas personas del plano terrenal y por las condiciones del virus, en muchos casos no hubo una despedida, un último momento.

“En terapia vemos a muchas personas que en el tema emocional, todavía cargan y sienten esta emoción. Entonces esta ceremonia tiene como intención ayudarles con diferentes técnicas para que liberen el dolor, y que esto les ayude en su proceso de sanación”.

La terapeuta holística dijo que la ceremonia de despedida es el inicio de un proceso de sanación que requiere acompañamiento. “En consulta vemos mucho que las personas se niegan a despedirse porque refieren que ese dolor es lo único que les queda de su ser trascendido. Duele integrar la emoción, pero te libera. Después de la ceremonia debe darse seguimiento para ir liberando otras emociones que vienen desde la raíz”.

De acuerdo con las especialistas, la muerte puede ser el detonante de una emoción contenida incluso desde la infancia, la cual se negó y luego se expresa en depresión, ansiedad y otras emociones.

Las ceremonias de despedida se practican en el marco de las celebraciones del Día de Muertos, pero en estas ceremonias las personas también pueden despedirse de otras pérdidas que a lo largo de su vida han dolido.