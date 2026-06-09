Hallan restos humanos cerca del Rastro de Gómez Palacio

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Hallan restos humanos cerca del Rastro de Gómez Palacio
    Peritos de la Vicefiscalía Regional Laguna realizaron el levantamiento de los restos humanos localizados en las inmediaciones del Rastro Municipal de Gómez Palacio. SANDRA GÓMEZ

Autoridades localizaron una extremidad inferior y diversas prendas en un predio aledaño; los restos fueron trasladados al SEMEFO para su análisis

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La tarde del lunes 8 de junio, elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana localizaron restos humanos en las inmediaciones del Rastro Municipal de Gómez Palacio. El hallazgo ocurrió alrededor de las 16:30 horas, mientras los agentes realizaban recorridos preventivos por la zona.

Un reporte ciudadano alertó a los oficiales sobre la posible presencia de restos óseos en un predio cercano al rastro. Al inspeccionar el área, los uniformados encontraron una extremidad inferior con piel en estado de deshidratación conectada al coxis. Hasta el momento, el sexo de la víctima no ha sido determinado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tragico-desenlace-localizan-sin-vida-a-empresario-lagunero-en-san-pedro-hay-un-detenido-FH21264540

En el lugar también fueron localizadas diversas prendas de vestir, entre ellas una camisa negra de tirantes, un short verde de algodón, una falda negra y calzado deportivo azul de la marca Players. Asimismo, se reportó la presencia de tatuajes que no pudieron ser identificados en ese momento.

Personal de la Vicefiscalía Regional Laguna realizó el levantamiento de los indicios y los trasladó al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se llevarán a cabo estudios de genética y antropología forense para intentar establecer la identidad de la persona.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían proporcionado más información sobre el caso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Rastro Municipal
Restos óseos

Localizaciones


Gómez Palacio

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tropezón morenista

Tropezón morenista
true

El turno de Adán Augusto; investigación en EU alcanza a Andy
true

POLITICÓN: ¿Por qué Manolo Jiménez eligió la unidad tras arrasar en las elecciones?
El festival, organizado con motivo del Mundial de fútbol, ofrecerá espacios de convivencia familiar con actividades recreativas, opciones gastronómicas y la transmisión de los encuentros deportivos.

Garantizan orden legal para la realización del ‘Fut Fest’ en Saltillo
Los trabajos en el sector buscan optimizar la circulación vehicular y peatonal previo a las actividades programadas para octubre.

Cambiarán nombre de vialidad a bulevar Rodeo Saltillo; avanzan obras en la Expo Coahuila
Brandon Villarreal encabeza la lista de peloteros saraperos nominados al clásico de media temporada.

Abren votaciones para el Juego de Estrellas LMB 2026: ¿Quiénes son los Saraperos nominados?
Estados Unidos está tomando precauciones para que la plaga del gusano barrenador en tierras americanas no se incremente.

El aumento de casos de gusano barrenador en EU moviliza a las autoridades
La muerte del líder supremo Ali Jameneí al inicio del conflicto y su sucesión dinástica han dejado a los opositores desilusionados, quienes ven cómo se esfuman sus esperanzas de un verdadero cambio político.

Los iraníes sufren la destrucción de meses de guerra y el aumento de precios