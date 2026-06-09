Hallan restos humanos cerca del Rastro de Gómez Palacio
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Autoridades localizaron una extremidad inferior y diversas prendas en un predio aledaño; los restos fueron trasladados al SEMEFO para su análisis
GÓMEZ PALACIO, DGO.- La tarde del lunes 8 de junio, elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana localizaron restos humanos en las inmediaciones del Rastro Municipal de Gómez Palacio. El hallazgo ocurrió alrededor de las 16:30 horas, mientras los agentes realizaban recorridos preventivos por la zona.
Un reporte ciudadano alertó a los oficiales sobre la posible presencia de restos óseos en un predio cercano al rastro. Al inspeccionar el área, los uniformados encontraron una extremidad inferior con piel en estado de deshidratación conectada al coxis. Hasta el momento, el sexo de la víctima no ha sido determinado.
En el lugar también fueron localizadas diversas prendas de vestir, entre ellas una camisa negra de tirantes, un short verde de algodón, una falda negra y calzado deportivo azul de la marca Players. Asimismo, se reportó la presencia de tatuajes que no pudieron ser identificados en ese momento.
Personal de la Vicefiscalía Regional Laguna realizó el levantamiento de los indicios y los trasladó al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se llevarán a cabo estudios de genética y antropología forense para intentar establecer la identidad de la persona.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían proporcionado más información sobre el caso.