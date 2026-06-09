Trágico desenlace: Localizan sin vida a empresario lagunero en San Pedro; hay un detenido

La víctima, identificada como Javier Macías Guardado, un conocido empresario del sector de bordados en Torreón , era buscada intensamente desde el sábado anterior.

SAN PEDRO, COAH.– Tras un despliegue operativo de alto impacto en el ejido El Retiro, autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un empresario lagunero que había sido reportado como desaparecido desde el fin de semana pasado. La localización fue resultado de una indagatoria ciudadana apoyada en tecnología satelital.

Testigos en las cercanías de su centro de trabajo reportaron situaciones sospechosas aquel día, incluida la presencia de un vehículo azul y el desmantelamiento de cámaras de seguridad por parte de sujetos no identificados.

El caso tomó tintes de extorsión cuando la familia comenzó a recibir comunicaciones exigiendo transferencias monetarias a cambio de la liberación del empresario.

Ante la urgencia, los familiares emprendieron una búsqueda independiente mediante el rastreo digital del celular de la víctima, logrando identificar un domicilio específico en el citado ejido.

Al acudir al lugar junto con elementos de la Policía Municipal, se realizó una inspección que permitió hallar el cuerpo de Macías Guardado. El empresario se encontraba al interior de un automóvil y cubierto con plásticos.

El hallazgo derivó en una persecución inmediata cuando un sujeto detectado en el sitio intentó evadir el cerco policial subiéndose a las azoteas de viviendas aledañas.

Ante la peligrosidad del evento, se solicitó el refuerzo de diversas corporaciones estatales, logrando finalmente someter y detener al individuo, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Información extraoficial apunta a que el aprehendido no era un extraño para la víctima, sino alguien con quien mantenía una relación laboral estrecha desde hace años.

Será la Fiscalía General del Estado la encargada de desahogar las pruebas, confirmar el móvil del homicidio y determinar si existen otros cómplices en este crimen.

Mientras las investigaciones avanzan, los familiares han alzado la voz para exigir justicia y demandar que las autoridades competentes procedan con todo el rigor de la ley para que este lamentable suceso no quede en la impunidad.