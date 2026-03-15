Hallan restos óseos en Gómez Palacio; Fiscalía inicia investigación

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Una intensa movilización policial se registró este domingo tras el reporte del hallazgo de un cráneo humano en un predio del municipio.

De acuerdo con los primeros informes, transeúntes que circulaban por la zona dieron aviso a los números de emergencia, lo que provocó el despliegue de diversas corporaciones de seguridad para resguardar el área.

El sitio fue acordonado de inmediato para facilitar las labores de campo de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Durango.

Luego de asegurar la zona y recolectar indicios, los restos fueron trasladados al anfiteatro local, donde se les practicarán los estudios forenses correspondientes para intentar establecer la identidad de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas relacionadas con el caso ni se ha confirmado que el hallazgo esté vinculado con fichas de búsqueda vigentes.

La carpeta de investigación permanece abierta mientras continúan las diligencias para determinar el origen de los restos.