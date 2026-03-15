Hallan restos óseos en Gómez Palacio; Fiscalía inicia investigación

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Coahuila
/ 15 marzo 2026
    Hallan restos óseos en Gómez Palacio; Fiscalía inicia investigación
    Transeúntes que pasaban por la zona reportaron el descubrimiento a los números de emergencia. SANDRA GÓMEZ

El hallazgo provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Una intensa movilización policial se registró este domingo tras el reporte del hallazgo de un cráneo humano en un predio del municipio.

De acuerdo con los primeros informes, transeúntes que circulaban por la zona dieron aviso a los números de emergencia, lo que provocó el despliegue de diversas corporaciones de seguridad para resguardar el área.

El sitio fue acordonado de inmediato para facilitar las labores de campo de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Durango.

Luego de asegurar la zona y recolectar indicios, los restos fueron trasladados al anfiteatro local, donde se les practicarán los estudios forenses correspondientes para intentar establecer la identidad de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas relacionadas con el caso ni se ha confirmado que el hallazgo esté vinculado con fichas de búsqueda vigentes.

La carpeta de investigación permanece abierta mientras continúan las diligencias para determinar el origen de los restos.

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Una intensa movilización policial se registró este domingo tras el reporte del hallazgo de un cráneo humano en un predio del municipio.

De acuerdo con los primeros informes, transeúntes que circulaban por la zona dieron aviso a los números de emergencia, lo que provocó el despliegue de diversas corporaciones de seguridad para resguardar el área.

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El sitio fue acordonado de inmediato para facilitar las labores de campo de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Durango.

Luego de asegurar la zona y recolectar indicios, los restos fueron trasladados al anfiteatro local, donde se les practicarán los estudios forenses correspondientes para intentar establecer la identidad de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas relacionadas con el caso ni se ha confirmado que el hallazgo esté vinculado con fichas de búsqueda vigentes.

La carpeta de investigación permanece abierta mientras continúan las diligencias para determinar el origen de los restos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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