Hallan sin vida a hombre en su domicilio en Parras durante el Día de las Madres
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Peritos trasladaron el cuerpo a una funeraria local para practicar la necropsia y determinar con precisión las causas del fallecimiento
Durante la mañana de ayer domingo, día en que se celebra a las madres, se registró un hecho lamentable en la colonia Ojo de Agua, donde fue hallado sin vida Alfredo ¨N¨, de 44 años, quien vivía junto a su hermano en el lugar, en Parras.
El reporte a las autoridades se recibió cerca de las 11:00 horas, indicando que una persona había fallecido al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Prolongación Guadalupe. Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al sitio y acordonaron la zona para preservar el lugar de los hechos. Sin embargo, familiares señalaron que desconocen las razones que pudieron haber llevado a Alfredo a tomar esa decisión, ya que no dejó recado póstumo.
Minutos después arribaron peritos en criminalística, quienes realizaron el levantamiento de indicios y el reconocimiento del cuerpo. Tras concluir las diligencias, ordenaron el traslado del cadáver a una funeraria local para practicar la necropsia de ley, mediante la cual se buscará determinar con precisión las causas de su fallecimiento.
Vecinos y personas cercanas comentaron que Alfredo tenía el hábito de consumir bebidas alcohólicas con frecuencia, dato que ha sido tomado en cuenta dentro de las investigaciones. Asimismo, entre quienes lo conocían persiste la incertidumbre sobre lo ocurrido, por lo que las autoridades continúan con el análisis de los indicios y del cuerpo para esclarecer las circunstancias de su muerte.
Por el momento, las investigaciones siguen a cargo de las autoridades competentes, mientras familiares y vecinos lamentan la pérdida, ocurrida en una fecha de convivencia y celebración familiar.