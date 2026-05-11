Hallan sin vida a hombre en su domicilio en Parras durante el Día de las Madres

Durante la mañana de ayer domingo, día en que se celebra a las madres, se registró un hecho lamentable en la colonia Ojo de Agua, donde fue hallado sin vida Alfredo ¨N¨, de 44 años, quien vivía junto a su hermano en el lugar, en Parras.

El reporte a las autoridades se recibió cerca de las 11:00 horas, indicando que una persona había fallecido al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Prolongación Guadalupe. Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al sitio y acordonaron la zona para preservar el lugar de los hechos. Sin embargo, familiares señalaron que desconocen las razones que pudieron haber llevado a Alfredo a tomar esa decisión, ya que no dejó recado póstumo.