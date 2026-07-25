Hallan sin vida a mujer dentro de su domicilio en Arteaga; se habría autolesionado

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima fue identificada como Kesia Priscila Márquez Morales, quien presuntamente enfrentaba un trastorno depresivo desde hace varios años y se encontraba bajo atención médica especializada.

ARTEAGA, COAH.- Una mujer de 33 años fue localizada sin vida la tarde de este sábado al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Las Flores, en Arteaga , lo que movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades ministeriales.

Fueron sus familiares quienes la encontraron en el inmueble localizado sobre la calle Raymundo Flores Ávila y solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 18:30 horas. Minutos después arribaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Arteaga, quienes realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Tras el reporte, elementos de la Policía Preventiva acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias de campo y el levantamiento de indicios como parte de la investigación.

Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán los estudios de ley para integrar la carpeta de investigación y determinar oficialmente las causas del fallecimiento.

Las autoridades no emitieron información adicional sobre el caso y señalaron que las investigaciones continúan conforme al protocolo correspondiente.