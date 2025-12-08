Hallan sin vida a mujer en su domicilio en Parras de la Fuente; Fiscalía abre investigación

PARRAS, COAH.- Una mujer de 47 años, identificada como Verónica Moreno, fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio la tarde de este domingo, un suceso que conmocionó a su familia y que ha obligado a la Fiscalía General del Estado (FGE) a abrir una carpeta de investigación para esclarecer las causas de su fallecimiento.

El trágico hallazgo ocurrió cerca de las 15:20 horas en una vivienda ubicada en la calle Bernardo Reyes, en la colonia José G. Madero. Fue Magaly, hermana de la víctima y con quien compartía el domicilio, quien la encontró inconsciente y solicitó de inmediato la presencia de los cuerpos de auxilio a través del número de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente al sitio, pero solo pudieron confirmar la ausencia de signos vitales en Verónica Moreno. El incidente generó un despliegue de elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para delimitar la calle mientras esperaban la llegada del personal pericial.

Las autoridades se centran ahora en determinar el motivo de su muerte, ya que la carpeta de investigación se abrió sin encontrar un recado póstumo en la escena, un detalle que añade incertidumbre a la situación. Según reportes preliminares, la mujer había sido vista el día anterior con aparente buen ánimo en un reconocido bar de la localidad.

Finalmente, tras la labor de los peritos de criminología, se ordenó el levantamiento del cuerpo. Verónica Moreno fue trasladada a una funeraria local para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento crucial que determinará de manera oficial las causas del deceso.