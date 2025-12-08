Hallan sin vida a mujer en su domicilio en Parras de la Fuente; Fiscalía abre investigación

Coahuila
/ 8 diciembre 2025
    Hallan sin vida a mujer en su domicilio en Parras de la Fuente; Fiscalía abre investigación
    Una mujer fue encontrada sin vida en su vivienda de la colonia José G. Madero; autoridades acordonaron el área y la Fiscalía inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas del fallecimiento. FOTO: PEDRO PESINA/VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron la ausencia de signos vitales de una mujer de 47 años, tras atender el llamado de emergencia realizado por familiares

PARRAS, COAH.- Una mujer de 47 años, identificada como Verónica Moreno, fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio la tarde de este domingo, un suceso que conmocionó a su familia y que ha obligado a la Fiscalía General del Estado (FGE) a abrir una carpeta de investigación para esclarecer las causas de su fallecimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los estados con mejores condiciones laborales para mujeres en México

El trágico hallazgo ocurrió cerca de las 15:20 horas en una vivienda ubicada en la calle Bernardo Reyes, en la colonia José G. Madero. Fue Magaly, hermana de la víctima y con quien compartía el domicilio, quien la encontró inconsciente y solicitó de inmediato la presencia de los cuerpos de auxilio a través del número de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente al sitio, pero solo pudieron confirmar la ausencia de signos vitales en Verónica Moreno. El incidente generó un despliegue de elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para delimitar la calle mientras esperaban la llegada del personal pericial.

Las autoridades se centran ahora en determinar el motivo de su muerte, ya que la carpeta de investigación se abrió sin encontrar un recado póstumo en la escena, un detalle que añade incertidumbre a la situación. Según reportes preliminares, la mujer había sido vista el día anterior con aparente buen ánimo en un reconocido bar de la localidad.

Finalmente, tras la labor de los peritos de criminología, se ordenó el levantamiento del cuerpo. Verónica Moreno fue trasladada a una funeraria local para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento crucial que determinará de manera oficial las causas del deceso.

Temas


Muertes

Localizaciones


Coahuila
Parras de la Fuente

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La planta de GM en Ramos Arizpe registra paros técnicos periódicos; en 2025 ya se suspendieron actividades entre abril y noviembre.

Aclara GM Ramos Arizpe que paro técnico navideño será del 17 de diciembre al 6 de enero
true

México FIFA 2026 = Olimpiadas 1968. Episodio 1
El denunciante, Royme “N”, interpuso la denuncia porque su entonces esposa compartió un video íntimo sin su consentimiento; tras cinco años, el caso ha pasado por diversas etapas y finalmente inició juicio oral.

Inicia el primer juicio oral en Coahuila por Ley Olimpia con hombre como víctima
Un accidente con varias unidades pesadas y un tráiler incendiado mantiene cerrada la autopista Monterrey-Saltillo, mientras Guardia Nacional y Protección Civil atienden la zona

Reporta Protección Civil de NL que sigue el cierre de la autopista Mty-Saltillo
Viacrucis burocrático

Viacrucis burocrático
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el anuncio que Michael y Susan Dell prometieron una suma histórica de 6.250 mdd para financiar “cuentas Trump” para niños, en la Casa Blanca.

Los Estados Unidos de América de Trump

El agua comenzó a filtrarse durante la madrugada y alcanzó varias habitaciones de la vivienda.

Familias pierden parte de su patrimonio por desbordamiento de pozo de Agsal
true

McLaren se lleva todo en la F1, 2025: Lando Norris gana campeonato de pilotos