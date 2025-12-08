Coahuila, entre los estados con mejores condiciones laborales para mujeres en México

Coahuila se ubica en el nivel Medio Alto en cuanto a condiciones laborales para las mujeres, de acuerdo con el estudio Estados #ConLupaDeGénero 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). La entidad obtuvo un puntaje de 60.2, destacando en aspectos de entrada y permanencia en el mercado laboral femenino, aunque persisten brechas estructurales en autonomía económica y protección frente a la violencia.

El análisis del Imco evalúa 16 indicadores en tres pilares: entrada de mujeres al mercado laboral, permanencia y autonomía económica. En Coahuila, se reconoce un nivel educativo femenino competitivo y una participación laboral significativa. Sin embargo, la brecha salarial y la limitada cobertura de servicios de cuidado reflejan áreas de oportunidad para fortalecer la equidad de género en el país.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia el primer juicio oral en Coahuila por Ley Olimpia con hombre como víctima

En el contexto nacional, la Ciudad de México lidera el ranking integral, seguida por Baja California Sur, Nuevo León, Jalisco y Sonora. Coahuila comparte el rango Medio Alto con Campeche, Yucatán, Aguascalientes, Chihuahua y otras siete entidades. Según el Imco, aunque existen avances respecto a 2024, ningún estado alcanza un desempeño Muy Alto en los tres pilares evaluados, lo que evidencia la persistencia de desigualdades estructurales.

Baja California Sur se posiciona como el segundo estado con mayor autonomía económica, con bajos porcentajes de mujeres sin ingresos monetarios y una menor informalidad laboral. Nuevo León lidera el bloque de permanencia laboral femenina, con políticas de cuidado a adultos mayores y permisos de paternidad más amplios que favorecen la igualdad en la distribución de responsabilidades domésticas.

El informe también señala que la violencia y la falta de servicios de cuidado representan obstáculos importantes para la permanencia laboral de las mujeres. En Coahuila, se observa una cobertura parcial de servicios de cuidado infantil y adulto mayor, así como casos reportados de acoso y hostigamiento que afectan la autonomía de las trabajadoras.

Como medidas recomendadas, el Imco sugiere implementar sistemas estatales de cuidado, extender permisos de paternidad remunerados más allá de los cinco días previstos por la ley federal y desarrollar programas específicos para fomentar la autonomía económica y la seguridad laboral femenina.

En términos de ranking general, Coahuila se ubica en el puesto once de las 32 entidades federativas, junto a otros estados que destacan por mantener un equilibrio moderado entre educación, empleo y participación económica de las mujeres, consolidando su posición como referente en el rango medio alto nacional.

(Con información de El Economista)