Coahuila, entre los estados con mejores condiciones laborales para mujeres en México

Coahuila
/ 8 diciembre 2025
    Coahuila, entre los estados con mejores condiciones laborales para mujeres en México
    Capacitación y educación son clave para mejorar la autonomía económica de las mujeres en el estado. FOTO: CUARTOSCURO

El estado se ubica en el nivel Medio Alto, destacando en educación y permanencia en el empleo, aunque persiste la cobertura parcial de servicios de cuidado infantil y adulto mayor

Coahuila se ubica en el nivel Medio Alto en cuanto a condiciones laborales para las mujeres, de acuerdo con el estudio Estados #ConLupaDeGénero 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). La entidad obtuvo un puntaje de 60.2, destacando en aspectos de entrada y permanencia en el mercado laboral femenino, aunque persisten brechas estructurales en autonomía económica y protección frente a la violencia.

El análisis del Imco evalúa 16 indicadores en tres pilares: entrada de mujeres al mercado laboral, permanencia y autonomía económica. En Coahuila, se reconoce un nivel educativo femenino competitivo y una participación laboral significativa. Sin embargo, la brecha salarial y la limitada cobertura de servicios de cuidado reflejan áreas de oportunidad para fortalecer la equidad de género en el país.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia el primer juicio oral en Coahuila por Ley Olimpia con hombre como víctima

En el contexto nacional, la Ciudad de México lidera el ranking integral, seguida por Baja California Sur, Nuevo León, Jalisco y Sonora. Coahuila comparte el rango Medio Alto con Campeche, Yucatán, Aguascalientes, Chihuahua y otras siete entidades. Según el Imco, aunque existen avances respecto a 2024, ningún estado alcanza un desempeño Muy Alto en los tres pilares evaluados, lo que evidencia la persistencia de desigualdades estructurales.

Baja California Sur se posiciona como el segundo estado con mayor autonomía económica, con bajos porcentajes de mujeres sin ingresos monetarios y una menor informalidad laboral. Nuevo León lidera el bloque de permanencia laboral femenina, con políticas de cuidado a adultos mayores y permisos de paternidad más amplios que favorecen la igualdad en la distribución de responsabilidades domésticas.

El informe también señala que la violencia y la falta de servicios de cuidado representan obstáculos importantes para la permanencia laboral de las mujeres. En Coahuila, se observa una cobertura parcial de servicios de cuidado infantil y adulto mayor, así como casos reportados de acoso y hostigamiento que afectan la autonomía de las trabajadoras.

Como medidas recomendadas, el Imco sugiere implementar sistemas estatales de cuidado, extender permisos de paternidad remunerados más allá de los cinco días previstos por la ley federal y desarrollar programas específicos para fomentar la autonomía económica y la seguridad laboral femenina.

En términos de ranking general, Coahuila se ubica en el puesto once de las 32 entidades federativas, junto a otros estados que destacan por mantener un equilibrio moderado entre educación, empleo y participación económica de las mujeres, consolidando su posición como referente en el rango medio alto nacional.

(Con información de El Economista)

Temas


Mujeres
Economía
empleos

Localizaciones


Coahuila

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La planta de GM en Ramos Arizpe registra paros técnicos periódicos; en 2025 ya se suspendieron actividades entre abril y noviembre.

Aclara GM Ramos Arizpe que paro técnico navideño será del 17 de diciembre al 6 de enero
true

México FIFA 2026 = Olimpiadas 1968. Episodio 1
El denunciante, Royme “N”, interpuso la denuncia porque su entonces esposa compartió un video íntimo sin su consentimiento; tras cinco años, el caso ha pasado por diversas etapas y finalmente inició juicio oral.

Inicia el primer juicio oral en Coahuila por Ley Olimpia con hombre como víctima
Un accidente con varias unidades pesadas y un tráiler incendiado mantiene cerrada la autopista Monterrey-Saltillo, mientras Guardia Nacional y Protección Civil atienden la zona

Reporta Protección Civil de NL que sigue el cierre de la autopista Mty-Saltillo
Viacrucis burocrático

Viacrucis burocrático
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el anuncio que Michael y Susan Dell prometieron una suma histórica de 6.250 mdd para financiar “cuentas Trump” para niños, en la Casa Blanca.

Los Estados Unidos de América de Trump

El agua comenzó a filtrarse durante la madrugada y alcanzó varias habitaciones de la vivienda.

Familias pierden parte de su patrimonio por desbordamiento de pozo de Agsal
true

McLaren se lleva todo en la F1, 2025: Lando Norris gana campeonato de pilotos