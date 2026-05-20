Hay 14 casos activos de gusano barrenador en Coahuila; Región Sureste concentra la mayoría

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    Hay 14 casos activos de gusano barrenador en Coahuila; Región Sureste concentra la mayoría
    Autoridades mantienen operativos sanitarios y monitoreo en municipios con presencia de gusano barrenador. CUARTOSCURO

En Coahuila suman 18 casos de gusano barrenador, de los cuales 14 permanecen activos. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, la Región Sureste concentra 10 de los contagios

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, emitió un reporte oficial en el que confirmó que Coahuila registra actualmente 14 casos activos de gusano barrenador. La mayor parte de los contagios se localiza en la Región Sureste, en los municipios de Arteaga, Saltillo y General Cepeda.

De acuerdo con las cifras oficiales, Arteaga presenta la mayor concentración con cuatro casos activos. Le siguen General Cepeda y Saltillo, con tres casos cada uno.

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En la Región Centro, el municipio de Castaños registra dos contagios. Monclova y San Juan de Sabinas reportan un caso respectivamente.

Aunque el acumulado histórico en la entidad es de 18 casos, cuatro ya se consideran recuperados, principalmente en las zonas de Arteaga y Saltillo.

CONTENCIÓN Y PROTOCOLOS ESTATALES

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, informó que el estado logró retrasar la llegada del parásito durante tres meses, ya que en Monterrey se habían detectado brotes desde hace cuatro meses. Señaló que fue entre abril y mayo cuando se registraron los primeros casos en territorio coahuilense.

Actualmente, agregó, las autoridades estatales aplican protocolos para aislar y contener rápidamente cualquier nuevo brote detectado.

“Cada vez que se detecta uno se hace todo el cerco y todo el operativo sanitario alrededor de 20 a 40 kilómetros aproximadamente... es muy importante que las y los ganaderos nos apoyen porque todo radica en la supervisión del ganado, estarlo monitoreando permanentemente”, dijo el mandatario estatal.

PANORAMA NACIONAL

A nivel nacional, el reporte oficial contabiliza mil 994 casos activos. Aunque en Coahuila todos los reportes corresponden a animales, en el resto del país ya se contabilizan 20 casos en humanos.

Las especies más afectadas en México son los bovinos, con 961 casos; caninos, con 600; y ovinos, con 69.

La Secretaría de Salud advirtió que el gusano barrenador puede infectar a las personas y causar miasis, una infección parasitaria en la que las larvas se alimentan del tejido vivo en heridas abiertas o mucosas.

Entre los síntomas se encuentran dolor intenso, inflamación, supuración y sensación de movimiento bajo la piel. Las autoridades sanitarias alertaron que esta condición puede ser mortal si no se atiende a tiempo.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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