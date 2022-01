Hay entre 120 y 130 casos activos en el Poder Judicial de Coahuila

En el Poder Judicial de Coahuila actualmente hay entre 120 y 130 funcionarios, empleados y trabajadores contagiados de COVID-19, de todos los niveles, desde magistrados hasta actuarios, informó Miguel Mery Ayup, quien ratificó que hasta el momento no se tiene pensado en detener actividades.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila precisó que la mayoría de los casos se concentra en las ciudades de Saltillo, Monclova y Torreón.

“Durante este periodo, del 3 al 12 de enero, llevamos, más o menos, oficialmente, 120 ó 130 casos oficiales registrados, con prueba en mano. Son casos activos, son personas que tienen COVID y posiblemente esta cepa de Ómicron”, añadió.

Recordó que es una gran ventaja que prácticamente el 100 por ciento de quienes laboran en el PJECZ se encuentran ya vacunados, incluso, algunos con tres dosis, por lo que es menos probable que enfermen de gravedad, como acontece con los trabajadores, empleados y funcionarios actualmente contagiados, que son reportados en buen estado.

“Y bueno, no nos detenemos en la impartición de justicia, lo que hemos hecho es tomar medidas sanitarias. He dispuesto que las citas con los jueces sean a través del sistema de citas electrónico que tenemos en la página para que no se hagan aglomeraciones.

Para que se reduzca la cantidad de personas que estén dentro de un juzgado; tenemos todas las medidas como usar cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia”, apuntó

Añadió que, además, en materia penal, actualmente se está trabajando a través de los medios digitales para evitar más contagios, sin detener, insistió, la impartición de justicia.

“Hay jueces penales trabajando desde su casa, celebrando las audiencias de manera virtual y digital, que es totalmente legal”, dijo.

Mery Ayup recordó que cuando inició la pandemia , el Poder Judicial de Coahuila fue el único que implementó esa medida de trabajar a distancia, por lo que la han retomado con mayor facilidad.

“Imagínense, si cerráramos nuevamente, se colapsara”, estimó Mery Ayup, quien dijo que el hecho de trabajar desde casa no dilata los procedimientos, pues se consigue el mismo objetivo de celebrar la audiencia y no posponerla.

Recordó que también se pueden consultar los expedientes de manera digital, dándose de alta en el padrón de expedientes, y se puede ver lo que acordó el juez.

“Entonces los invito a utilizar los medios digitales, porque el seguir con este esquema presencial origina más contagios, origina mayor afluencia y esto genera un foco de contagio”, expresó.