Borra EU de expediente alusión a Maduro como líder del Cártel de los Soles

Internacional
/ 6 enero 2026
    Borra EU de expediente alusión a Maduro como líder del Cártel de los Soles
    El presidente venezolano se declaró no culpable de narcoterrorismo y posesión de armas ante juez en EU. FOTO: AP

En acusación de 2020 la supuesta red del narco aparecía decenas de veces, pero en la actualización apenas se le menciona dos veces

El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró todas las alusiones al Cártel de los Soles en la acusación contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien ya no señala como líder de esa organización, como lo hacía antes.

En 2020, una acusación de un gran jurado estadounidense señalaba que Maduro “ayudó a gestionar y en última instancia, a liderar el Cartel de los Soles a medida que ascendía al poder en Venezuela”, lo que fue repetido por Trump en medio de su campaña contra las drogas en el Caribe.

TE PUEDE INTERESAR: Trump acusa a Maduro de haber matado a millones, tener ‘cámara de tortura’ e imitarlo al bailar

El Gobierno estadounidense también ha señalado a la cúpula del Cártel de los Soles de respaldar a organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa para conspirar para el envío de drogas a territorio estadounidense.

Pese a ello, en la nueva imputación contra Maduro, misma que fue modificada después de la captura del líder colombiano y su esposa Cilia Flores, se rebaja el lenguaje anterior y se eliminan todas las alusiones al supuesto cártel como una organización real, aunque sí se mantienen los señalamientos a Maduro por tráfico de drogas.

El documento dice que Maduro “participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”.

La acusación también señala que las ganancias van a funcionarios que “operan en un sistema de clientelismo dirigido por quienes están en la cima, conocido como el Cartel de los Soles”.

Esa es una de las dos menciones del grupo en el texto. El nombre de la organización proviene de insignias en forma de sol que portan los generales venezolanos. En contraste, en la acusación el término aparece decenas de veces.

El presidente Trump dijo el pasado 3 de enero que la operación para capturar a Maduro forma parte de una ofensiva más amplia que contempla, entre otras cosas, desmantelar el Cártel de los Soles.

En 2025, Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO en inglés), después de que antes lo había catalogado como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT).

Analistas venezolanos han cuestionado la existencia real de la organización como un grupo de narcotráfico. Las primeras alusiones a la red fueron en 2004, cuando el periodista Mauro Marcano señaló a oficiales de la Guardia Nacional de participar en el tráfico de drogas.

Maduro y su esposa comparecieron por primera vez ante la justicia estadounidense en Nueva York y el presidente venezolano se declaró no culpable de los cargos que se le imputan por narcoterrorismo y posesión de armas. En cambio, denunció ser “un prisionero de guerra”.

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

