Santos Laguna: ¿Quiénes son los refuerzos del equipo para el Clausura 2026?

Fútbol
/ 6 enero 2026
    Santos Laguna: ¿Quiénes son los refuerzos del equipo para el Clausura 2026?
    Santos Laguna realizó cuatro incorporaciones para fortalecer su plantel de cara al Clausura 2026 de la Liga MX. FOTO: X/CLUB SANTOS

La directiva cerró la incorporación de Efraín Orona, Carlos Gruezo, Ezequiel Bullaude y Lucas Di Yorio, refuerzos que buscan aportar orden defensivo,

Santos Laguna encara el Clausura 2026 con una reconfiguración puntual de su plantel y una lectura clara de lo que le faltó en el torneo anterior. Tras un semestre irregular, la directiva optó por intervenir en zonas específicas del campo y cerró la llegada de cuatro refuerzos que apuntan a darle mayor equilibrio al equipo: Efraín Orona, Carlos Gruezo, Ezequiel Bullaude y Lucas Di Yorio.

El arranque del nuevo torneo será exigente. El calendario de la Liga MX estará condicionado por la cercanía del Mundial de 2026, lo que obliga a los clubes a competir con poco margen de error desde las primeras jornadas. En ese contexto, Santos buscó incorporaciones con recorrido y conocimiento del medio, más que apuestas a largo plazo.

TE PUEDE INTERESAR: Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento

En la línea defensiva, la llegada de Efraín Orona responde a la necesidad de mayor estabilidad. Procedente del Puebla, el defensor mexicano se suma como una opción versátil, capaz de desempeñarse en distintas funciones dentro del esquema. Su experiencia previa en el futbol mexicano y su paso anterior por el club facilitan una adaptación inmediata, un factor clave en torneos cortos donde los ajustes deben ser rápidos.

Instagram

La zona media fue uno de los focos principales del mercado para los Guerreros. Carlos Gruezo se incorpora como un elemento de contención con trayectoria internacional. El mediocampista ecuatoriano llega después de varios años en la MLS y con un historial constante en su selección nacional. Su perfil está asociado al trabajo de recuperación, al orden táctico y a la primera salida del equipo, aspectos que Santos no logró consolidar de forma regular en el certamen pasado.

Junto a él aparece Ezequiel Bullaude, una de las incorporaciones que apunta a resolver la falta de conexión entre el medio campo y el ataque. El futbolista argentino, con pasos por Godoy Cruz, Feyenoord y Boca Juniors, vuelve al continente con la misión de aportar claridad en los últimos metros. En el esquema lagunero, su rol será el de enlace, con libertad para llegar al área y participar en la generación de juego, una carencia evidente en el último torneo.

En ofensiva, Santos apostó por un nombre conocido en la Liga MX. Lucas Di Yorio regresa al futbol mexicano tras su paso por León y Pachuca. El delantero se suma como referencia en el área, con un estilo basado en el juego físico y la definición cercana al arco. La directiva confía en que su presencia permita capitalizar mejor los centros y las acciones generadas por las bandas, una constante del sistema del equipo.

Instagram

Con estos movimientos, Santos Laguna no plantea una reconstrucción total, sino un ajuste estratégico. La intención es competir con mayor regularidad, asegurar presencia en la Liguilla y sostener un nivel que le permita pelear partidos clave. El Clausura 2026 marcará si esta combinación de experiencia, orden y roles definidos alcanza para devolver al equipo a los primeros planos del torneo.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Santos Laguna
Liga MX

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La amenaza a México

La amenaza a México
true

Se puede decir... Que simplemente tenía que ‘suceder’
La regulación general ahora en vigor establece las condiciones bajo las cuales la importación puede continuar legalmente.

‘Autos chocolate’ siguen: Hacienda avala importación legal por un año más
El conductor Capi Pérez confirmó el fallecimiento de una sobrina de su esposa y aclaró que el caso no estuvo relacionado con violencia, sino con temas de salud mental, pidiendo respeto al duelo familiar.

Capi Pérez habla por primera vez sobre la muerte de Nataly Montserrat, sobrina de su esposa
En 2026, la Pensión Mujeres Bienestar entregará 3,100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años, con depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar y transición automática a la pensión de adultos mayores al cumplir 65.

Pensión Mujeres Bienestar aumenta en 2026: beneficiarias recibirán este monto de manera bimestral
El RFC es indispensable para trámites fiscales y laborales en México. Si no lo recuerdas, puedes consultarlo fácilmente en línea utilizando tu CURP a través de la plataforma del SAT

Cómo obtener tu RFC con CURP en línea: guía rápida para consultar tu registro ante el SAT
Legado. Antes de su paso por el cine, Trcka destacó como fisicoculturista y entrenadora personal durante varias décadas.

Luto en la comedia: muere Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’
Rodrigo Dourado y Sebastián Córdova se convirtieron en dos de los nombres más destacados del mercado de fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026, al protagonizar movimientos clave que sacudieron el futbol de estufa.

Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento