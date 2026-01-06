Santos Laguna: ¿Quiénes son los refuerzos del equipo para el Clausura 2026?

Santos Laguna encara el Clausura 2026 con una reconfiguración puntual de su plantel y una lectura clara de lo que le faltó en el torneo anterior. Tras un semestre irregular, la directiva optó por intervenir en zonas específicas del campo y cerró la llegada de cuatro refuerzos que apuntan a darle mayor equilibrio al equipo: Efraín Orona, Carlos Gruezo, Ezequiel Bullaude y Lucas Di Yorio. El arranque del nuevo torneo será exigente. El calendario de la Liga MX estará condicionado por la cercanía del Mundial de 2026, lo que obliga a los clubes a competir con poco margen de error desde las primeras jornadas. En ese contexto, Santos buscó incorporaciones con recorrido y conocimiento del medio, más que apuestas a largo plazo. TE PUEDE INTERESAR: Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento En la línea defensiva, la llegada de Efraín Orona responde a la necesidad de mayor estabilidad. Procedente del Puebla, el defensor mexicano se suma como una opción versátil, capaz de desempeñarse en distintas funciones dentro del esquema. Su experiencia previa en el futbol mexicano y su paso anterior por el club facilitan una adaptación inmediata, un factor clave en torneos cortos donde los ajustes deben ser rápidos.

Instagram

La zona media fue uno de los focos principales del mercado para los Guerreros. Carlos Gruezo se incorpora como un elemento de contención con trayectoria internacional. El mediocampista ecuatoriano llega después de varios años en la MLS y con un historial constante en su selección nacional. Su perfil está asociado al trabajo de recuperación, al orden táctico y a la primera salida del equipo, aspectos que Santos no logró consolidar de forma regular en el certamen pasado. Junto a él aparece Ezequiel Bullaude, una de las incorporaciones que apunta a resolver la falta de conexión entre el medio campo y el ataque. El futbolista argentino, con pasos por Godoy Cruz, Feyenoord y Boca Juniors, vuelve al continente con la misión de aportar claridad en los últimos metros. En el esquema lagunero, su rol será el de enlace, con libertad para llegar al área y participar en la generación de juego, una carencia evidente en el último torneo. En ofensiva, Santos apostó por un nombre conocido en la Liga MX. Lucas Di Yorio regresa al futbol mexicano tras su paso por León y Pachuca. El delantero se suma como referencia en el área, con un estilo basado en el juego físico y la definición cercana al arco. La directiva confía en que su presencia permita capitalizar mejor los centros y las acciones generadas por las bandas, una constante del sistema del equipo.

Instagram